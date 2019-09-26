「我明明就沒有不舒服，每天正常吃飯、睡覺、上班，體力也都沒問題，怎麼可能會得肝癌？！」很多被檢查出罹患肝癌的患者，通常都無法接受：為什麼肝臟長了腫瘤，自己竟一點感覺也沒有？

不同於人體的其他器官或組織，肝臟神經分布在表面，肝臟內部少有，因此，當肝臟長出小顆腫瘤時，幾乎不會疼痛，身上也不會出現任何症狀，如果沒有定期篩檢，非常容易忽略。

小型肝癌就像是無聲的殺手，在沉默中進擊，等到出現症狀時，通常已是肝癌晚期。台大醫學院臨床醫學研究所所長、台大醫院內科部主治醫師高嘉宏表示，臨床上小型肝癌早期發現的例外，是因為腫瘤正好長在膽管附近而引起黃疸，才提前被發現。

肝癌直到晚期才會出現腹痛、食慾差、黃疸等症狀

腫瘤大於5公分就稱為大型肝癌，這時候通常才可能會出現症狀。例如腫瘤大到觸碰表面包膜而觸發神經、引起疼痛；太大的腫瘤也會阻塞血管，影響養分吸收，因此會逐漸變瘦。

另外，也有人會出現類似感冒的症狀，例如發燒、疲倦、頭暈、食慾差，以及黃疸（上眼瞼覆蓋的眼白變黃）、右上腹疼痛、腹脹、體重減輕，或出現肝硬化相關症狀如腹水、下肢水腫、食道靜脈瘤等，通常已是晚期，較不利於治療。

醫師指出，有時肝癌已經很大，卻被當作一般的肚子痛，自行吃胃腸藥、止痛藥好不了才求醫，結果都太遲了。（圖片來源：pixabay）

肝癌死亡率高，最大原因就是診斷時已太晚，所以無法早期治療。高雄醫學大學附設中和醫院肝膽胰內科主治醫師、超音波中心主任林子堯說，有時肝癌已經很大，卻還被當作一般的肚子痛，病人只覺得肚子「堵堵的」，自行買胃腸藥、止痛藥吃，直到發現好不了才來看醫生，結果都太遲了。

肝癌轉移時不一定會出現症狀

值得注意的是，不但肝癌毫無早期、中期症狀，肝癌轉移也不一定會有症狀，就算有，也可能會被誤判或忽略。因此，肝癌患者若身體出現異狀，應請醫生仔細檢查，不要自行判斷。

最常發生的肝癌轉移是「肝內轉移」，例如左肝的肝癌跑到右肝，或肝癌細胞已侵犯到肝門靜脈。「肝外轉移」則可能發生在全身任何部位，最常發生肝外轉移的器官是淋巴結、肺臟及骨頭。

轉移的症狀通常依轉移部位而定，例如轉移到骨頭可能會出現骨頭疼痛；轉移到肺臟，可能出現咳嗽、喘等症狀；轉移到淋巴結而壓迫到神經，也會引起疼痛。

高危險群注意！90％的肝癌病人是B肝帶原者、C肝感染者

肝癌是怎麼產生的？當肝細胞持續發炎超過6個月，就成了「慢性肝炎」，此時，被破壞的肝細胞形成小的結節分布在肝臟上，使肝臟變得凹凸不平、纖維化，進入「肝硬化」階段。接著，肝細胞開始突變並不停地分裂，逐漸破壞正常的肝組織，也就是「肝癌」。

從慢性肝炎進展到肝硬化，最後成為肝癌，這就是所謂的「肝病三部曲」。雖然不是每個肝癌病人都一定會歷經這三個階段，但在台灣，B肝、C肝仍是引起肝癌的最主要原因。

每年死於肝癌的人之中，有60～70％是B肝引起，20～30％則由C肝引起。不管是哪種肝炎導致的肝硬化，每年約有5％的病人會惡化成為肝癌。

此外，醫學研究也已證實，黃麴毒素會增加B肝患者罹患肝癌的機會。酒喝太多引起的酒精性肝炎，以及肥胖造成的脂肪肝，也都有可能演變為肝硬化及肝癌。

當你是B肝帶原者、C型肝炎感染者、肝硬化病人，或有家族肝癌病史，就是肝癌的高危險群，務必定期做肝癌篩檢。

致力於肝癌防治的基隆長庚紀念醫院副院長簡榮南強調，肝癌只有晚期才可能會出現症狀，因此，肝病患者等高危險群一定要定期接受抽血、腹部超音波篩檢，才能在肝癌尚未出現症狀，或還是小型肝癌時及早發現，並及早治療，以提高存活率。

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(中時電子報)