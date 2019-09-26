彭政閔與潘威倫生涯最終對決打席

中信兄弟「恰恰」彭政閔即將引退，26日為本季最後一場對決統一獅隊，也是彭政閔生涯最後一次對決台灣勝投王「嘟嘟」潘威倫。雖然彭政閔在賽前生涯對戰潘威倫打擊率高達3成83，不過今日3打數沒有敲安，最終以一壘方向飛球畫下句點，由潘威倫佔盡優勢。

彭政閔是中職史上唯一「兩千安、兩百盜、百轟」的強打者，而潘威倫今年更是以142勝成為台灣職棒史上隊多勝的投手，兩人在美和中學時就是學長、學弟，進入職棒後也常在場上對決。

此戰兩人對決3打席，彭政閔前2次打席分別敲出游擊滾地球及右外野飛球出局，6局下半彭政閔擔任首名打者，在全場球迷起立應援下，兩人纏鬥到2好2壞，最終由彭政閔敲出一壘飛球出局，也為兩人生涯對決畫下句點，彭政閔3打席都出局，沒有敲出安打。

潘威倫此役在洲際棒球場先發，主投5.2局被敲8支安打，其中有2分全壘打、失7分有6分自責分，不過在獅隊打線大爆發的幫助下，退場時仍握有勝投資格。

潘威倫僅比彭政閔晚2年加入中職，交手長達17年累計204打席，是中華職棒史上單一投打對決最多紀錄，183打數中彭政閔敲出69支安打，其中有6發全壘打，生涯對戰打擊率3成77。

(中時電子報)