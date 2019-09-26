台灣國際循環經濟展今（26）日在台北市世貿1館C舞台區盛大開幕，展期至28日止、為期3天。環保署近年積極推動源頭減量及回收再利用政策，今年特別展出「綠色新家園Green Home」，邀民眾共同體驗資源回收成果。

環保署副署長沈志修表示，展覽品是由公告應回收項目13大類33項67種中的廢棄物，經高值化發展出的再製品。例如：廢輪胎做的潛水衣、咖啡渣混和寶特瓶紗製的面料、玻璃文藝品等。

沈志修說，展區內更以再生家具製品為基底，利用居家生活為概念，打造出綠色經濟的餐廳、客廳與臥室，將再生製品充分融入生活中，希望參觀民眾能有回到「家」一般的親切感。

展區內也展現台灣資源回收再生的成果，並強調資源回收再利用與生活密不可分，提高推廣成效也使參展廠商能夠展示成果，互相交流技術進而達到共享環保、回收、再生的循環經濟理念。

環保署表示，由於大多數人的物品汰換率提升，過多的廢棄物該何去何從。台灣早在20年前就由環保署成立「資源回收管理基金管理會」積極推動源頭減量及回收再利用的政策，創造資源永續循環再利用。

全國資源回收率從1998年的5.87％，躍升到2018年53.28％，成長超過10倍，年減碳量達186萬公噸，不僅減少資源的錯置，垃圾也能變黃金，已然成為全球回收制度典範。

環保署強調，要努力推動從線性經濟變成循環經濟的時代，「循環經濟」是世界潮流，地球資源並非取之不盡、用之不竭，為了後代子孫，必須落實「源頭減量」，減少資源耗用與濫用，減少碳足跡與碳排放。以從搖籃到搖籃的理念，讓資源能永續循環且生生不息，建立「零廢棄，低耗能」的宜居永續國家。

(中時 )