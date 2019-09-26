校園就是社會縮影，校園性平、霸凌等事件，往往第一時間未能妥善處理或遭人爆料，演變成為矚目事件；尤其，常見民眾遇上教育相關議題，選擇先在網路社群發布影片，台南市這學期成立校長支持團隊，借助退休與現任校長專業，提供各校面對相關問題的行政專業支持。

台南市校長支持團隊將全市國中分為3大區，國小分為7大區，每2個月定期會議，共同進行學校行政實務研討，分享經驗，也參加教育局局務會議，適時提供學校反映及宣傳相關政策，各校若有需要協助的事件，團隊也會到校給予支持。

大灣高中校長楊力鈞分享實例，之前永康區有國中發生女學生跳樓，多名校長當天就到場協助處理，在第一時間同時兼顧家長、學生、行政事務流程都能正常運作。台南市中小學校長協會理事長張茵倩也分享，曾有學生在校和其他同學衝突，家長得知後未先向學校反應，而是先上網路爆料，學校面對媒體突然登門，必須快速了解狀況處理，還要應對媒體，過去甚至曾發生家屬假冒記者致電學校打探進度。

教育局長鄭新輝表示，台南市校長間的凝聚力很強，遇到問題會互相協助，如何讓這份凝聚力更有效，且能實際幫助到學校，有賴建立系統化行政專業支持團隊，協助學校評估、診斷及解決辦學問題，並透過整合各區學校行政績優團隊，共享辦學實務經驗，提升整體教育與學校行政之績效與服務品質。

團隊除了對於教育議題提出建言以外，近期對發生校安事件之學校也啟動協助機制，由專案支持校長團隊到校協助，提供學校團隊緊急處理應變措施之建議並引進社會資源協助學生，使校安事件圓滿處理。期望透過完整行政支持制度，讓台南的校長及學校團隊能夠共好。

(中時 )