女網友說便當吃到一半，發現菜裡有類似半截青蛙身體的不明物體，大小大概一個指節。（圖／摘自爆怨公社）

有女網友分享自己買到的「限量版便當」，只見她都快把便當吃完了，才在配菜的青菜裡面發現異物，像是「半截青蛙身體的不明物體」，大小大概一個指節，嚇得她不敢再吃下去了。隨後，原PO立刻回到店家詢問老闆娘，沒想到對方見狀後竟然直接將異物捏爆，還說那是「鱘龍魚的背鰭」，令女網友十分傻眼。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，今天便當吃到一半，發現菜裡有類似半截青蛙身體的不明物體，大小大概一個指節，「有蛙蹼」，拉開可見兩隻腳，嚇得她不敢再吃下去，趕快打電話問店家這是什麼？店家要求把異物帶去給他們看。

女網友帶著異物找店家，老闆娘打開便當盒後一看，竟然立刻把這個奇怪的物體捏爆，女網友轉述說老闆娘還笑笑說，「哎呀是鱘龍魚的背鰭啦~那很貴的膩~妳們真是少見多怪，呵呵呵~」然後接著問原PO還有事？沒事的話就可以走了。

由於店家已經毀屍滅跡，女網友只能安慰自己說，那可能真的是鱘龍魚的一部分，她只求吃了不會生病而已。不過，她還是相當好奇這個「異物」究竟是什麼東西？於是她PO出先前拍好的照片出來，詢問其他網友們意見。

照片一出後，許多網友紛紛來解答，「青蛙無誤」、「我比較好奇，身體另一半，是不是在樓主肚子裡的偉大的航道」、「蛙頭誰嗑了？」、「他們便當店有賣鱘龍魚唷？」「老闆娘也太好笑」、「青蛙可以吃，吃起來像雞肉」、「至少青蛙還可以吃....蟑螂就母湯了」。

(中時電子報)