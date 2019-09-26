奧地利國寶鋼琴大師保羅．巴杜拉-史寇達日前離世，享年92歲。生前來台他曾表示，音樂就是溝通，也是愛，「貝多芬、莫札特等人的音樂，有對音樂的愛，對美的愛，對人類的愛，這樣的愛，能讓人在困境裡，感受到歡欣。」

保羅．巴杜拉-史寇達的琴聲和演奏，影響數代人，他1927年生於維也納，18歲進入維也納音樂院就學，旋即贏得奧地利音樂大賽首獎。1949年，22歲的史寇達得到指揮大師福特萬格勒及卡拉揚賞識，先後和柏林愛樂合作演出協奏曲，從此一炮而紅。他也與俄國小提琴家歐伊史特拉夫多次合作，兩人成為莫逆之交。

保羅．巴杜拉-史寇達演奏傳承德奧傳統，擅長演奏莫札特、貝多芬、舒伯特等人曲目，1978年，貝森朵夫把代表維也納音樂傳統精神的「貝森朵夫戒」交給他，使其成為鋼琴大師巴克豪斯後，第二位持有貝森朵夫戒的鋼琴傳奇人物。

保羅．巴杜拉-史寇達對音樂很有想法，也熱中分享，他曾表示，音樂家是傳譯者，音樂是一種有待釋義的語言，「隨著時間的流逝，我們漸漸失去正確說這種語言的感覺，因此了解過去的歷史及演奏風格，就變得非常重要，演奏家絕對不能忘了這件事。」

32年前台北國家音樂廳開幕，保羅．巴杜拉-史寇達就受邀來台演出，台灣樂迷的熱情令他印象深刻，之後也在2013年造訪台灣，2016年雖年事已高，仍搭長途飛行來台演奏。該年是保羅．巴杜拉-史寇達最後一次來台，畢生曾錄製超過200張專輯的他，也曾在台灣錄製專輯，留下難得的記錄。

(中時 )