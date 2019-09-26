中信兄弟本季最後一次交手統一獅，派出台灣勝投王「嘟嘟」潘威倫掛帥先發，主投5.2局被敲2支全壘打失7分，不過在隊友火力支援下，獅隊以12比8大勝兄弟，潘威倫收下生涯143勝，而中信兄弟想要前進季後賽的路又困難了一些。

兄弟一開局就打出氣勢，一、三壘有人的情況下，詹子賢敲出3分炮先馳得點，同時也是他本季第25號全壘打。不過兄弟沒有高興太久，楊志龍在3局上半出現亂流，連續被張偉聖、林靖凱、蘇智傑敲長打，並在陳鏞基的滾地球護送下拿到追平分，鄧志偉補上陽春砲將比分超前成4比3。

雖然3局下半林智勝一上場繼敲出陽春炮再將比分追平，不過4、5兩局兄弟投手頻頻發生暴投等失誤，自亂陣腳加上獅隊打者火力全開，5局結束獅隊以9比5領先。

6局下半岳東華敲出2分炮，一度將比分追倒8比9僅1分落後，不過獅隊不僅及時凍結兄弟攻勢，包含吳桀睿代打陽春炮在內，於後半場再奪3分，最終由獅隊以12比8帶走勝利。

而彭政閔與潘威倫生涯最終對決，最終由彭政閔敲出一壘飛球出局畫下句點，總計今日3打席都沒有敲安，兩人交手長達17年累計204打席，是中華職棒史上單一投打對決最多紀錄，183打數中彭政閔敲出69支安打，其中有6發全壘打，生涯對戰打擊率3成77。

此戰兄弟敗給獅隊後，雖然下半季仍在龍頭，不過僅與悍將差2場勝差，而全年度勝率悍將坐穩第一，兄弟有3場落後。明日起兄弟要在主場連續3場正面迎戰悍將，「天王山之戰」攸關到底誰能搶到總冠軍戰門票，抑或是要先進行挑戰賽。

(中時電子報)