屏縣府除結合科技在竹田鄉西勢村打造全台首座「高齡樂智友善示範社區」、設計首套長輩版小綠人外，還推出首條開進村落的公車路線「517」，26日起將透過屏安福D＋卡、智慧候車亭，讓失智長輩有尊嚴地受到照顧。（謝佳潾攝）

屏東縣長潘孟安指出，今年推出的新版屏安福D＋卡，不僅體積小、攜帶方便，還有不同宗教設計，此外還有GPS定位偵測。（謝佳潾攝）

屏縣府設計推出首套長輩版小綠人，一老一少一同過馬路的畫面溫馨又可愛。（謝佳潾攝）

屏縣府設計推出首套長輩版小綠人，一老一少一同過馬路的畫面溫馨又可愛。（謝佳潾攝）

屏縣府推長照締造3大首創，除結合科技在竹田鄉西勢村打造全台首座「高齡樂智友善示範社區」、設計首套長輩版小綠人外，還推出首條開進村落的公車路線「517」，26日起將透過屏安福D＋卡、智慧候車亭，讓失智長輩有尊嚴地受到照顧。

縣長潘孟安指出，針對高齡與失智症長輩的照顧，需要人性化設計，絕不能讓他們感到自卑，因此高齡樂智友善社區實驗計畫是以建構「屏安村」為主概念，共動員社會處、交通旅遊處、警察局交通隊等8個局處單位投入打造，當中智慧候車設計獨步全台。

他說，由於鄉間道路普遍狹窄且交通不便，導致長者外出意願及社會參與機會低落，因此縣府運用中型巴士規畫出駛進村落的公車路線「517」，將從永豐村活動中心往返六份社區，共設14站，每日7班車，除增加長者外出便利性，也方便學生搭乘。

「客家文物館前還有座智慧化候車亭！」他興奮地說，候車亭除有手動按壓功能外，長輩若配戴屏安福D＋卡，會自動感應點亮候車亭上方的燈，讓公車駕駛在進站前就知道有長輩候車，一來免除長輩於路側危險揮手，二來也避免因未注意而過站不停的窘境。

他強調，今年推出的新版屏安福D＋卡，不僅體積小、攜帶方便，還有不同宗教設計，此外還有GPS定位偵測，一旦配戴者離開設定的區域範圍，家人就會收到LINE訊息通知，不必再擔心長輩走失，此外，首套「長輩版」小綠人也同步登場，一老一少一同過馬路的畫面溫馨又可愛。

縣府提醒民眾，為回饋社區，凡65歲以上西勢村民可免費申請屏安福D＋卡，其他80歲以上長輩也可免費申請，其餘者需付費，但月租僅需80元，且還能集點兌換獎品，有米、禮券、鍋子等，歡迎大家踴躍申請使用，年底前屏東市也將推出服務。

(中時 )