20190925中天新聞 張鈞甯被爆熱戀邱澤 週刊直擊同車兜風

邱澤、張鈞甯驚爆熱戀，兩人被直擊甜蜜約會兜風，事後邱澤Man爆認愛，「努力追求中，請大家祝福。」但奇怪的是，張鈞甯回應卻與男方不同調，「感謝抬愛，近期鈞甯的傳聞比較多，給大家造成了一定的困擾，十分抱歉。鈞甯很享受當下忙碌的工作狀態，其他的事情相信會有最好的安排。」被外界解讀是打臉、翻盤。

只是現在就有媒體詢問到張鈞甯友人說法，透露張鈞甯說法其實不是打臉，而是另有苦衷。據聯合報報導，張鈞甯與媽媽感情深厚，在規劃人生大事時，張鈞甯也會問過媽媽意見，因此友人就認為張鈞甯之所有不認戀情，應該是尚未獲得媽媽認可，才會導致與男方回應不同調。

張鈞甯外型亮眼又擁有高學歷，追求者眾，曾與彭于晏、修杰楷、何潤東、張翰等男星傳出緋聞，但她唯一認愛的就只有科技公司CEO黃凱偉，但最後黃偉凱娶了有「小湯唯」之稱的美女主播蔡宜靜。

(中時電子報)