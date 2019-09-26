國民黨總統參選人韓國瑜展開組織戰，青年選票已成當前重點。國民黨、韓營昨天邀「中華民國各省市同鄉會總會」召開「挺韓國瑜全國後援會」籌備會，韓營特地請各同鄉會從家戶做起，遊說子女、甚至第三代，勿被黑韓言論誤導，要力挺庶民總統韓國瑜。黨務人士說，各省市同鄉會總會會員總數約100萬人，影響力龐大，預計12月8日成立挺韓後援會。

國民黨青年部、青工會與青年團也動起來，開始籌組「全國青年挺韓國瑜後援會」，由去年底以「韓流最美主持人」美稱竄紅的李明璇出任召集人，青工會主任蕭敬嚴、黨代表潘德瀚分任副召集人，近日將透過各種管道發聲，訴求青年挺韓，另預計12月要舉辦座談會，邀韓與青年對談。

黨務人士說，「中華民國各省市同鄉會總會」涵括約有38個各省市同鄉會，昨天第一次召開籌備會，有近30個同鄉會派代表出席，決定將往農曆年前才舉辦的會員大會，提前於12月8日在國軍英雄館舉辦，預計有千人出席，同時成立挺韓全國後援會。

前天籌備會中，韓營由北辦主任鄭世維代表參加，提醒目前許多民調有業務考量及機構效應，大家要鞏固支持者信心，切勿被分化，也要拆穿「空心菜」施政失能的面具；山西省同鄉會代表指出，國民黨總統初選雖有郭台銘、張亞中兩人是山西同鄉，不過初選結果已定，韓國瑜就是最強的參選人，一定全力力挺。

鄭世維特別提醒同鄉會成員，外界認為韓在40歲以下選民支持度居劣勢，因此大家要從自己家庭開始做起，扮演韓的分身影響子女、第三代，讓他們不要被黑韓影響，再與晚輩們一起影響親朋好友，一起挺韓。

(中時 )