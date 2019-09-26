近日枋寮鄉「藝論紛紛」，傳聞屏縣府不再與台鐵續租場地，導致玩了19年的枋寮鐵道藝術村將玩完，而駐村藝術家還得面臨被撤村的窘境，對此，文化處與公所都澄清是「轉型為地方創生基地」，場域與藝術家都將盡全力保住，細節尚在規畫中。

枋寮鐵道藝術村是在2000年時由一群藝術家先玩起來的，6年後再由文化處接管，當時不僅在地方掀起討論，也讓鐵道藝術網絡正式延伸到國際之南，但近年疑因「新鮮感」不再，不僅遊客變少、藝術家出走，今年的空屋率更達6成。

上半年度，駐村藝術家還期盼公部門能召開研討會來正視、解決問題，不料，近日竟傳出文化處不再與台鐵承租場地的消息，這對藝術家而言，簡直是收到「被撤村」的噩耗。有藝術家難過地說，他們進駐在此只是想抓住在地唯一的聲音，這是枋寮唯一的藝文與發聲平台。

對此，文化處長吳明榮澄清，縣府與台鐵的租約確實是到今年底，但不代表要「撤村」，藝文的東西本來就是要與時俱進，所以藝術村需轉型，加上枋寮鄉長陳亞麟有意將該場域朝地方創生基地發展，因此縣府將協助公所與台鐵協商，規畫後續的經營細節。

「藝術家絕對要全部留下！」陳亞麟說，枋寮藝術村是枋寮鄉的重要代表，絕對不能消失不見，但目前公所的角色既不是房東也不是租客，一切接手細項還在規畫中，且盼能連結火車站等周邊整建打造地方創生，創造更大效益，而駐村藝術家則要全部留下來，他們在地耕耘久，是最熟悉地方的一群人。

(中時 )