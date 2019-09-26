香港因反送中議題已持續3個月多月的抗議，但評論都認為騷亂根源與香港社會財富不均及住房等民生問題相關，在大陸官方媒體近期呼籲香港企業「善盡社會責任」後，香港4大地產商之一的新世界宣佈捐出大批土地建社會住宅。其他的地產商則表示，新世界的做法「搞得大家都很緊張」，未來是否因應時勢群起仿效，仍需持續觀察。

近期在大陸官媒連續高調批評香港住房問題必須解決之後，香港4大地產商之一的新世界發展（017）執行副主席鄭志剛今日於業績會上突然宣佈，將捐出300萬平方呎（約8.4萬坪）農地，與港府及社企「要有光」合作發展社會房屋與相關設施。港媒估計，此一面積土地總值大約為33.7億港元（合台幣135億元）。

鄭志剛在記者會上表示，捐地是為了承擔社會責任，緩解香港住房問題，與任何政黨呼籲無關。不過香港地產界內部人士表示，新世界這麼做「搞得大家都很緊張」，另有評論說這將會掀起「港版土地改革運動」，還有人質疑「地產商向政府捐地，政府敢不敢收又是另一回事」。

大陸《新華社》本月中曾發表評論指出，「修例風波發展至今，折射出的香港社會深層次矛盾亟待解決。其中最突出、最迫切、最讓人詬病的是住房問題，已到了痛定思痛、必須解決的時候了。」

《人民日報》也表示，「香港的居住問題有目共睹，而且正變得日趨嚴重。」「為公共利益計，為解決民生計，地產商是時候釋放最大善意，而不應只打自己算盤、囤地居奇、賺盡最後一個銅板。」

根據地產業界估計，香港4大地產商手中共計有約1.02億平方呎（約287萬坪）的土地儲備。但地產業者認為，捐地是個別地產商的決定，與社會施壓無關，不過土地供應不足的問題主要還是政府的責任。

(中時電子報)