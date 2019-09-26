香港特首林鄭月娥今晚（26日）在灣仔伊利沙伯體育館舉行首場「社區對話」。有發言青年向林鄭月娥及官員建議，若想知道年輕人在想什麼，可以上網到LIHKG（連登討論區），每日上15分鐘看「熱門」便可。

明報報導，他表示，知道被抽中可出席對話會‪後，即在連登發帖，即時獲得數千個「正評」，他問網友有什麼可問，收到好多意見。他說，「毋須3000警力，只要打開手機，免費的，便可以知道年輕人想些什麼。」

他又向林鄭推介陳雲寫的《香港城邦論》。他說，今日發生的事一早已寫在書中，證明很多事情都可以預見，而書中提到問題的根源是2047年，究竟香港人是中國的香港人？還是香港的香港人？就是因為沒講清楚這些問題，中國急於收回香港，一直循這方向過渡；香港面對來自中共的威脅，慢慢被干預，令一國兩制被破壞。他認為，在一國兩制下，香港自治就可以解決問題。

林鄭回應時提到，政府關心年輕人責無旁貸，教師、家長、牧師都關心年輕人。她說，要保持一國兩制，「香港自治」不是一國兩制，一國兩制有底線，違反法律需要承擔後果，釋放違法的人是不可接受。

第三輪發言的一名市民表示，林鄭月娥或認為要就「陳同佳事件」討回公道，但反問林鄭為何不為香港市民討回公道？他指出，不少市民犧牲自己生命表達訴求，甚至有示威者袋中放有遺書。

林鄭月娥回應，她關心香港年輕人，但或許「我們的關心未能充分聆聽他們的心聲」，希望年輕人也可以靜一靜，「讓我們聽聽他們的聲音」。

(中時 )