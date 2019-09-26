重陽節將至，在地服務獨老20年的弘道潮州志工站，特地帶領阿公阿嬤重回學童時代跳大會操展活力。（謝佳潾攝）

重陽節將至，在地服務獨老20年的弘道潮州志工站，特地帶領阿公阿嬤重回學童時代跳大會操展活力。（謝佳潾攝）

返老還童太趣味！重陽節將至，弘道老人福利基金會潮州志工站為發揚敬老精神、同時慶祝創站20年，巧思設計帶著阿公阿嬤重回學童時代跳大會操，期間不僅見身穿校服的「老學生」活力十足，也看到獨老在大家的陪伴下一點也不孤單。

弘道指出，弘道潮州志工站在地服務獨老20年，當中有許多的辛苦、不易與感動，而20年說長不長說短不短，只盼能在特別的日子為特別的人獻上特別的祝福，因此集合了近150名長輩及志工一起重回學童時代跳「國民健康操」，再當一次無憂無慮的孩子。

活動中，不僅「國民健康操」跳得吸睛，由獨老組成的「不老樂團」更是表演得精彩非凡，該樂團由36人組成、平均年齡76歲，但展現的熱情與活力一點也不輸年輕人，當中最年長的88歲張育琳與太太一同入團後，不但感情升溫還會互相指正打擊技巧，為生活增添不少樂趣。

「看到大家一切都好，很感動。」創站站長李萬寶說，雖已卸下職務，但一日志工終生志工，且服務精神要傳承，就像孫子會跟著他一起到安養院服務，相信愛的種子會發芽茁壯。

(中時 )