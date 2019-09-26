尤妙文（白衣）為當NGO志工不斷放棄高薪工作，但豐富的社會經驗與國際觀早讓她成為商界搶手人物，許多公司都表態等她返台任職；她則趁出國當志工前，趕到同安國小為學童種下「施比受更有福」的種子。（謝佳潾攝）

職場女強人尤妙文為當NGO（非政府組織）志工不斷放棄高薪工作，但豐富的社會經驗與國際觀早讓她成為商界搶手人物，許多公司都表態等她返台任職，但她看重的仍是生活與教育，因此趁下周出國當志工前，趕到同安國小為學童種下「施比受更有福」的種子。

現年51歲的尤妙文從小家境不富裕，高中開始半工半讀直到大學畢業，而出社會後雖找到不錯的工作，但2、3年後便毅然決然離職跑到柬埔寨當志工，她說，「當下沒想太多，只覺得我應該去看看，也許可以幫到忙」。

而當完志工後，她雖返台工作，但期間依舊「不安分」，不是又突然離職跑到荷蘭讀商、加拿大學法文，就是到印度、希臘當NGO志工，但她的離職從未讓自己登上業界黑名單，反而因豐富的社會經驗與國際觀，讓不少公司搶她當高級主管，甚至放話願意等她回來。

「當志工會上癮！」談起這段志工生涯，尤妙文興奮地說，會當志工純屬有緣，當時若不是朋友相約，她也不會想嘗試，而後就是愛上、成癮了，很多人好奇她哪來的勇氣，願意為他人放棄舒適圈，其實一路走來只是印證施比受更有福。

她說，最近又有公司與她接洽，但這之前她要先到希臘完成3個月的志工服務，而出發前得知同安國小有服務學習課程，便在親友引薦下到校分享。她坦言，她無偉大夢想要改變任何人，只想將種子種下，單純呈現服務時受到的感動。

(中時 )