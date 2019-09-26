將於10月4日至13日舉行的「2019台北時裝週SS20」，今天（9月26日）舉行展前記者會，伊林娛樂超模林嘉綺身穿台灣知名設計師潘怡良的定制禮服壓軸走秀，盡顯女王霸氣。

文化部鄭麗君致詞時表示，時尚就是文化，存在於日常生活中，也能改變人們觀看世界的方式，不斷重新定義當下。因此，文化部從2018年起，與經濟部共同合作，整合跨部會資源推動「時尚跨界整合旗艦計畫」，以推動國際時尚展演活動補助，辦理人才培育，2020年將籌辦台灣第一屆國家級時尚獎，以及舉辦台北時裝周四大策略，拓展台灣時尚的國際舞台，打造屬於這個世代的台灣時尚經典。

今年第二次舉行的「2019台北時裝週SS20」，文化部擴大官方資源整合，除了經濟部、教育部外，還結合原民會、台北市及新北市政府的力量帶來更大的時尚饗宴。

今年的活動主要場地在台北世貿三館、松山文創園區、南港展覽館一館、信義計畫區等。活動期間將舉辦台北魅力展、台北紡織展、香堤市集＆ 時尚快關店、國際時尚論壇及新銳設計師時尚秀等。

超模林嘉綺連續第二年參與「台北時裝週SS20」活動，表示非常榮幸。身為模特兒的她專注於以最佳狀態展現設計師的作品，她笑說，設計師在伸展台展示的作品多元，又以揉合各種不同元素的概念性作品最難駕馭，所以她在穿上之前，要思考以什麼樣的方式完美詮釋，做足心理準備，才能走上伸展台；以今天展示的潘怡良作品為例，帶有金屬光澤感的禮服，需要一定的氣場，所以走在伸展台上，她就是霸氣外漏的女王，盡顯禮服的的質感。

(旺報 )