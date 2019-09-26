最新民調顯示，國民黨總統參選人韓國瑜在僅在泛藍、50到59歲、離島這3區塊，贏民進黨的蔡英文，對韓國瑜而言當然是警訊，那韓國瑜的勝選機會在哪兒？資深媒體人黃暐瀚直指4項，反中效應遞減、韓找朱立倫當副手、韓要停止被人討厭、前副總統呂秀蓮聲勢要強。

黃暐瀚在《品觀點》YouTube分析說，去年九合一大選，民進黨慘敗，敗到民進黨立委互問，「你有要選嗎？還是不要選了，明年這樣一定穩輸。」而22縣市，國民黨就贏了15個縣市，去年11月是蔡英文總統最低迷的時刻。不過今年1月，她撿到槍，民調往上走，6月逢香港反送中，然後到了7月、8月她還是一路往上衝。

黃暐瀚指出，韓國瑜的鐵粉都沒離開，支持韓的人也許2百萬或3百萬 當時2016年朱立倫、蔡英文、宋楚瑜競逐總統，即使宋楚瑜拿了150萬票，但朱立倫還有381萬票，在國民黨探底的情況下也還有381萬票，因此韓國瑜總統大選有3、4百萬票的實力票他並不懷疑，但3、4百萬票，還是不會贏現在看來至少有6百萬票的蔡英文。

黃暐瀚點出，韓國瑜當選以來跟一些意見領袖、媒體人交惡，所以攻擊他的就不只一趴，就如同韓國瑜拿著盾，所有人一直打，現在看來韓的盾要破了。若要問韓國瑜怎麼了？就是因為韓國瑜被討厭了，所以從《品觀點》的民調來看，韓在總統候選人討厭度居第一。

因此韓國瑜至少要讓不喜歡他的人數下降，這樣當選率才會提升。至於韓國瑜的勝選機會在哪裡？黃暐瀚直指4項，1.反中效應遞減、2.韓找朱立倫當副手、3.停止被人討厭、4.呂秀蓮聲勢要強。若香港情勢升高恐就有利蔡，而朱立倫在學經歷和韓被討厭這些事情上，跟韓會有一些互補，朱可幫韓的民調爬升5%到7%，或者更多。

黃暐瀚以下棋為例指出，遇到逆勢反而要謹慎的下棋不再犯錯，即使紅帥被吃了也未必會輸，選舉有點運氣成分，像香港事件發生了也沒辦法，但蔡英文也有論文門和私菸案，但影響非常小，最主要是韓被討厭。因為蔡英文退居第3線，私菸案和論文門大都不是她自己出來回答，對事件有意見也沒辦法直接討厭到蔡身上，而韓國瑜再跟議員對嗆可能就會再被討厭。另呂秀蓮雖在目前民調上沒影響蔡太多，但若呂的民調到10%或更多，就會吃到蔡英文的票。

(中時電子報)