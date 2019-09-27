前陣子，在台北碰上天空的雲彩，讓我想起5月在義大利都林碰上的雲兒。

讓我想起5月在義大利都林碰上的雲兒

她飄到台灣了！

明信片右方尖塔處是義大利國家電影博物館

中間處則是大皇宮

大皇宮占據了都林整個重要位置

這是以前義大利國王的城堡

那晚我們坐在廣場旁的咖啡廳喝咖啡

回住處前

新娘與一群朋友手足舞蹈，並唱著歌。

遇見大皇宮旁有對新人正在拍攝影片

攝影師請新娘先脫掉外衣

新娘與一群朋友手足舞蹈，並唱著歌

拍著拍著

旁邊友人一直追著新郎嬉鬧，攝影師倒著跑步拍攝。

緊接著攝影師請新郎脫下褲子

只穿著小內褲拍攝

旁邊友人一直追著新郎嬉鬧

攝影師倒著跑步拍攝

不久，攝影師宣告拍攝結束

好不熱鬧的夜晚

一輛跑車在我面前停下，車上有兩位帥哥與一位美女。

時序稍早

坐在面窗的我，看到一輛跑車在我面前停下

車上的兩位帥哥與一位美女

下車走進跟我們同一家咖啡廳

這露天咖啡廳的氣氛可不比PUB來得差

離開都林前

我們去逛了市集

看見一張明信片

是一位女性的圖案

似曾相識！ 情有獨鍾！

都林擁有最大的埃及博物館

(中時電子報)