近日公眾人物的外遇醜聞層出不窮，像是與歌手鄭秀文結婚已久的港星許志安爆出外遇黃心穎、愛家暖男阿翔外遇謝忻，良好的形象讓眾人跌破眼鏡，更有不少人大呼再也不敢相信愛情。其實，凡事必出有因，找出問題根源、溝通、解決，甚至「攤牌」也是一種溝通方式，「抓猴」就是其一。

「抓猴」源自於台語，意指抓出軌的老公，但根據從事徵信業已有20多年經驗的一統徵信股份有限公司副總，同時也是中華民國婚姻危機處理協會理事長林采莉表示，近10年男性委託人佔了6成，人數較過去成長許多，判斷應是社會結構改變、少子化等緣故，許多女性從小受到父母過度的溺愛，成為「媽寶」導致責任感與抗壓性較低，婚姻裡遇到了困難就選擇向外發展。

許多人在婚姻產生問題後，選擇向外發展。(圖/新聞示意照)

林采莉表示，有些外遇案件並不是單純與另一半之間的問題而已，有時是外遇者本身的道德觀念、價值觀偏差，甚至婆媳問題導致，因此他們有提供免費婚姻諮商，藉由對談找出問題根源，鼓勵夫妻一同攜手解決。她分享道，曾經有個經濟狀況不錯的家庭，先生與年輕小三外遇，向太太坦提出離婚，但太太察覺小三是覬覦家中財產，苦口婆心勸說先生，不料雙方陷入僵局，最後向林采莉求助，所幸在諮商過程中，夫妻兩人達成共識願意攜手走下去。

她強調，走到徵信這途，要明確的知道自己「要什麼」，如果是希望另一半回頭，得貫徹這個想法，原諒外遇的另一半，也原諒整件事情，若糾結在過去不好的情緒裡，反而讓婚姻生活過得更糟。

「婚前徵信也是很必要的。」林采莉又憶道，之前有位女護士未走出被前男友劈腿的陰影，因此跟現任男友交往時，經常覺得心裡不踏實、不安，故委託一統徵信採證，沒想到男友真的劈腿有小三。事後這位護士表示感謝，讓她及時看清另一半的真面目，而不是踏入婚姻後才知情。

相處本來就不易，任何關係都需要「經營」。談戀愛時期，談得轟轟烈烈很正常，選擇進入婚姻，則意味著已經準備好與另一半穩定地渡過下半人生，但是婚姻也是一段關係，當然也要用心經營，可惜很多人因生活中的壓力、困境，澆熄了那份熱情與愛火，選擇向外尋找刺激。

一統徵信股份有限公司副總經理林采莉有20年的徵信經驗。(圖/中時電子報拍攝)

大眾認知的「抓猴」多數投射為不堪、腥羶色，但其實這卻是給予委託者證據、夫妻間最直接的溝通，甚至可以讓兩人重新來過。林采莉說，「有很多外遇，並不是背叛，也沒那麼色，只是婚姻出了問題，不曉得怎麼解決，怎麼修補，一次破壞，也見到了婚姻的癥結，彼此有了治療的機會。」

一段美好、順利的婚姻有2大秘訣，就是經營與包容，這也是林采莉不斷強調的。婚姻是兩個人的，在內心深處為對方留下一席之地，彼此尊重、信任，組織家庭很難，卻很值得經營，只要碰到瓶頸時拿出理性細細體會，理解與包容這兩個字就不會再這麼困難。

(中時電子報)