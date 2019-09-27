快艇總教練瑞弗斯近日接受《洛杉磯時報》訪問，分享2013年剛從塞爾提克換到快艇擔任教頭的秘辛，當時瑞弗斯所做的第1筆交易，就是透過交易換來雷迪克，沒想到快艇前老闆史特林竟想取消交易，讓瑞弗斯馬上提出辭呈。

「我當時才上任6天，卻決定請辭。因為那筆交易進行很順利，大家也認為是筆好交易，當我坐飛機回到奧蘭多，前快艇總裁洛伊瑟打電話給我，說史特林不想完成交易，」瑞弗斯說，「我只回答他，這什麼意思？交易都快完成了。」

「所以我跟史特林通了電話，我當時站在機場大喊，你不能這麼做，這是我的名聲，但他還是不斷重申自己聲譽有多好，」瑞弗斯說，「最後我告訴他，我要辭職！他說我才剛簽5年合約，他會讓我沒地方可去，我直接回他，我不在乎。」

最後史特林低頭了，快艇跟雷迪克完成4年2700萬美元合約，史特林更在2013年爆發種族歧視言論，遭到NBA禁止他繼續擁有快艇股權，改由鮑爾默成為快艇新老闆，但瑞弗斯剛到快艇的爭議事件不僅於此，甚至還在球隊會議上翻臉。

「我還記得首次的球隊會議，一堆人吹噓他們已在快艇效力15或20年，我當場就說快艇是近20年最糟糕球隊，為什麼我們還在慶祝？」瑞弗斯說，「我只是說了實話，房間當場就安靜了，我知道我樹立不少敵人，但我才不在乎。」

(中時電子報)