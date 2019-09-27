一名女網友在臉書社群「Dcard」PO文，分享自己的分手經歷表示，她與前男友交往一年多，2人感情一直不錯，沒想到某天上網 WOO找人聊天，意外發現聊天的對象就是男朋友，且背著她找女生約炮，當場揭穿後速提分手。網友見文後留言：「這機率…妳要不要先去買樂透啊街。」

原PO表示，那天晚上她睡不著，想找前男友聊天，對方說他很累想休息，於是體貼對方沒煩他，自己就去WOO找人隨便聊一下，然後就跟一個男生聊了起來。

女子看到ID，驚見想炮的男子竟是自己的男朋友。（圖／翻攝自Dcard)

原PO與對方聊了一下後，都知道雙方都有男、女朋友，男子聊到後來：「有些東西不可以跟她說」。原PO回：「那你可以跟我說，我不會說出去。」，因為男子沒有馬上說，便再追問：「你到底要說什麼心事啦！」。

男子經追問才說出目的：「我想背著女朋友約炮，感覺好刺激好爽。要不要加個line看看，我的id是 …」。原PO一看id覺得有熟悉，原來想約炮的這名男子，竟是自己的男朋友，於是寫上男朋友的名字「XXX」，男子看到嚇得急問：「妳怎麼知道我全名」，原PO回：「我是你女朋友」、「我們分手吧」，接下來不論男朋友苦苦求饒，還是挽不回原PO的心。

網友們看到後紛紛表示「這機率…妳要不要先去買樂透啊」、「這太扯了吧，不過你也很果斷欸」、「真的是老天爺在幫妳看清他」、「還好你有抓到，不然不知道還要被騙多久」、「老天有眼，我前幾天也發現男友手機跟一堆女生互傳裸照，有夠噁心，我也把他變前男友了，這種人會有報應的」、「偷吃卻遇到女友，這也太巧了吧。不過女生能夠早早看清渣男，及時止損，也是一種幸運啦～」。

(中時電子報)