即使民主黨掌控的眾議院決定對美國總統川普發起彈劾調查，川普仍繼續將矛頭指向有關民主黨最有望出線的拜登，25日爆料其子韓特在大陸靠著成立一個基金會，大賺15億美元（約465億台幣）。不過，拜登律師表示早在今年初就否認此一相關指控，並強調拜登並未從投資基金會中獲取任何利益。

據《華盛頓郵報》報導，川普引用由美國極右派作家施韋澤（Peter Schweizer）鎖著的《秘密帝國》一書中，描述美國政治階層是如何隱藏腐敗並讓親友致富相關內幕，其中指控2013年時，拜登兒子韓特（Hunter Biden）與父親一同搭乘空軍二號前往大陸，當時任副總統的拜登並會見了中共領導人。

報導稱，施韋澤在這本2018年出版的著作總結中指出，自拜登訪陸後十天，韓特成立的公司與大陸控制的中國銀行（Bank of China）簽署含有補助的15億美元商業協議。川普表示：「當拜登兒子前往大陸時，他成立的基金會已經大賺15億美元，而這筆世界上最大的基金卻不能將錢搬出大陸，他才要搭乘空軍二號前往大陸，與某位快速面談，喬定此事。」

由於川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）之間的「通烏門」事件才剛引起美眾院發起並通過對川普進行彈劾調查，但川普仍集中火力砲轟拜登涉嫌貪腐。雖然川普已經同意公開與澤倫斯基之間的對話紀錄，不過在關於大陸這一塊，川普並未提供新的證據。

報導指出，韓特確實曾在2013年12月4日，與父親同行下，共乘空軍二號前往大陸。十二天之後，韓特加入私募股權公司渤海華美基金（BHR）的董事會，該基金會合夥人包含了許多知名陸企。

對此，韓特的律師米瑟瑞斯（George Mesires）在今年初一場訪問中早已表示，關於韓特在陸基金會一事，完全是誤解。他表示，韓特確實是BHR的董事但並未直接投資，而是對有投資的董事提供建議，且直到2017年10月韓特才開始在BHR有份額。

米瑟瑞斯先前表示，今年六月，韓特才從BHR購買10%權益所有權，價值43萬美元，而根據商業紀錄，BHR過半股權為陸企所有。

(中時電子報)