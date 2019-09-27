亞大足中華A與韓國之戰，吸引近兩千球迷湧入台南市立足球場。（大會提供／李弘斌傳真）

為期9天的亞洲大學足球錦標賽於26日落幕，兩支地主隊中華A、中華B分別以第4、第6名作收，雖然未能留下冠軍，但府城鄉親相當捧場，尤其22日對韓國擠爆台南市立足球場的盛況，是1998年「末代區運」足球金牌戰以來僅見，也讓陳威全、吳俊青等多名在地好手，期待這次亞大足重燃府城足球熱情。

「從小到大，第一次在台南踢國際賽，也是第一次在台南比賽有這麼多人進場看球，蠻高興的！」中華男足當家後衛陳威全，22日企甲聯賽甚至跟母隊大同請假，就是為了在鄉親父老面前比賽。擔任中華A助理教練的吳俊青也很感動。

中華男足當家後衛陳威全（後排左一）跟母隊大同請假，全程參加亞大足比賽。（李弘斌攝）

目前任教於北門高中的前國腳「巴西」黃正宗表示，上一次在台南足賽看到這種盛況，應該是民國87年在新營體育場的區運男足金牌戰，前中華男足總教練羅智聰則披露了當時辦比賽的秘辛。

「那次台南市和台南縣爭金，新營體育場湧進2、3萬人，」羅智聰說，其實那場比賽本來要在北門踢，但區運前1周來了兩個颱風，到決賽場地狀況已經不行，臨時決定改到區運主場館，插在閉幕典禮前踢，本來等著要看閉幕典禮的觀眾，也剛好目睹地主南縣在PK戰後驚險留下金牌。

早年台南足球風氣鼎盛，羅智聰回憶，當時回台南踢球，場邊都圍得滿滿的，「當然以前民眾娛樂少，也有關係，但台南喜歡足球的人還是蠻多的，有宣傳就可能來看球。」羅智聰分析，22日台韓大戰的盛況，是鄉親周末自動自發來看球，不是動員來的，也特別有意義。

在亞大足擔任助理教練的中華男足國腳吳俊青（中），也是道地的台南子弟。（李弘斌攝）

陳威全和吳俊青則不約而同表示，很期待這次亞大足能重燃府城的足球熱情，尤其近年有感台南的基層對數不如過去。吳俊青分析，台南的基層足球校隊算有維持住，但俱樂部隊數沒有北部蓬勃。

「俱樂部可以把餅做大，運作的自由度高，很多的創新想法都可以嘗試，教練多做就多曝光，有助於招生，」吳俊青說，希望這次亞大足展現基層對足球的熱情，地方也能有更多足球俱樂部，讓更多小朋友可以接觸足球。

(中時電子報)