身為湖人傳奇球星之一的「俠客」歐尼爾，最近上到《FOX Sports》節目，被主持人萊希要求預測湖人在新球季的勝場數，歐尼爾先是預估45勝，隨後馬上改口，「那麼我改為預測拿55勝，但我認為45勝應該就可以闖進季後賽了！」

其實歐尼爾改口的主因，在於美女主持人萊希聽到他說出45勝之後的驚訝臉部表情，萊希甚至提醒歐尼爾，45勝顯然不可能是湖人新球季的預估勝場數，尤其是「小皇帝」詹姆斯，絕不可能滿意湖人只拿45勝，畢竟湖人不一樣了。

因為湖人今年夏天送走「三小」朗佐鮑爾、英格拉姆與哈特，跟鵜鶘換回「一眉哥」安東尼戴維斯，儘管沒搶到里歐納德，卻補進丹尼格林、霍華、布雷德利、杜德利等即戰力球員，整體而言，湖人陣容比起上季只拿37勝時優異不少。

或許歐尼爾並不看好湖人在新球季的前景，可是湖人接下來的目標，不只是闖進季後賽，更想衝擊總冠軍，畢竟湖人明年夏天必須想盡辦法留住安東尼戴維斯，假如例行賽只拿45勝的話，恐怕無法慰留一眉哥，湖人可能面臨再次瓦解。

(中時電子報)