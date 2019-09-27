失去手腳後，不少人就此喪失求生意志，但一名男子不放棄，靠著在街頭寫書法販賣，作品出爐讓網友全都看傻眼，因為字實在太美了。

網友在臉書《爆怨公社》PO文，表示有名男子在永和捷運頂溪站出沒，男子缺了一隻左手與一隻右腳，行動相當不便，但卻努力寫書法販賣，由於獨臂男子書法相當漂亮，吸引到不少路人注意，往往會忍不住停留下來觀看甚至拍照留念，更有顧客相當喜愛男子的字，要求男子書寫自己所指定的字。

原PO表示，該名獨臂男子書法一幅賣200元，但網友看到後紛紛表示「字也太美」、「賣500我都願意買」、「可以賣更貴吧」、「佩服」、「換作是我殘疾，我沒辦法像他那麼堅強」。

其實這則貼文早在一周前，就已流傳在《我是永和人》臉書社團。據了解，有網友透露該名男子叫李陽，來自大陸山東，時常出沒在頂溪站賣字，但為何會遠渡來台販售書法則不得而知，也時常遭受檢舉，讓警方也只好無奈前往開單。

(中時電子報)