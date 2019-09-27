韓國知名巨乳網紅Candyseoul近日拍攝一則影片爆紅，其實影片只是平淡無奇的開箱文+「葉佩雯」。只見Candyseoul穿著灰色貼身T恤、牛仔熱褲入鏡，只是當她正在喝產品的飲料，一個正在搖晃杯子的時候，飲料噴到她的胸上了，然後她就輕拍自己的巨乳，嬌嗔道：「怎麼又沾到了呀？」接著對鏡頭放送笑容，性感的神情也讓網友們看了凍未條！
南韓的巨乳模特兒Candyseoul，罩杯至少有I以上，她也總是自信秀出傲人身材，時常在IG等社群媒體上PO撩人的性感照，趴在床上、泳池畔邊、吃東西時的自拍都是基本款；只要露出螞蟻細腰，加上圓潤又翹挺的雙臀及巨乳，每次都能成功吸引粉絲們的目光。
某次她介紹瘦身產品，不惜自爆自己深受便祕苦惱，中途她也喝了產品的飲料，只是當她搖晃飲料杯時，水竟噴到她的上衣，位置剛好就在胸上，而她的灰色素T也立刻顯現出液體的痕跡。她發現後也嬌嗔地說：「怎麼又沾到了呀？每次都會用成這樣呢！」
看到Candyseoul如此可愛的反應，網友們紛紛暴動狂吼，「手放下，讓我來！」、「太性感了」、「我很喜歡」。
(中時電子報)
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