上圖：飲料噴到胸上了，Candyseoul輕拍自己胸嬌嗔道：「怎麼又沾到了呀？」。（圖／摘自candyseul IG）

[unboxing] 캔디 언박싱 중 xx 커밍아웃? 온통 xx 생각 뿐!! 다이어트 가보즈아 （影/캔디슬）

韓國知名巨乳網紅Candyseoul近日拍攝一則影片爆紅，其實影片只是平淡無奇的開箱文+「葉佩雯」。只見Candyseoul穿著灰色貼身T恤、牛仔熱褲入鏡，只是當她正在喝產品的飲料，一個正在搖晃杯子的時候，飲料噴到她的胸上了，然後她就輕拍自己的巨乳，嬌嗔道：「怎麼又沾到了呀？」接著對鏡頭放送笑容，性感的神情也讓網友們看了凍未條！

南韓的巨乳模特兒Candyseoul，罩杯至少有I以上，她也總是自信秀出傲人身材，時常在IG等社群媒體上PO撩人的性感照，趴在床上、泳池畔邊、吃東西時的自拍都是基本款；只要露出螞蟻細腰，加上圓潤又翹挺的雙臀及巨乳，每次都能成功吸引粉絲們的目光。

某次她介紹瘦身產品，不惜自爆自己深受便祕苦惱，中途她也喝了產品的飲料，只是當她搖晃飲料杯時，水竟噴到她的上衣，位置剛好就在胸上，而她的灰色素T也立刻顯現出液體的痕跡。她發現後也嬌嗔地說：「怎麼又沾到了呀？每次都會用成這樣呢！」

看到Candyseoul如此可愛的反應，網友們紛紛暴動狂吼，「手放下，讓我來！」、「太性感了」、「我很喜歡」。

(中時電子報)