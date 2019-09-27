總統府發言人室諮議林家如被指出在總統出訪專機訂37條菸，資深媒體人黃暐瀚表示，之前府方發言人黃重諺曾經說涉及此案訂購人員「沒有總統府、國安會的政務及機要人員」，大家都在問有沒有訂菸，誰管你怎麼訂的！黃重諺應該道歉！

根據中央社報導，時代力量立委黃國昌25日下午舉行「消失的走失貨品、華航高層說謊包庇」記者會時表示，有37條菸是一個叫「林家如」的人買的，卻沒在查扣清單裡，且是透過VVIP系統訂購，為什麼起訴書中沒有這個犯罪事實、菸放在哪裡？

中央社引述媒體報導指出，「林家如」是總統府發言人室的諮議，屬政務任用。

總統府則透過聲明指出，有關情形屬個人機上免稅品購買，已經司法偵查，台北地檢署已在8月23日正式說明未涉刑責；航班上免稅品購買，「與檢方偵查中違法私菸案無關」。

資深媒體人黃暐瀚說，一個人買超過一條菸就是不行，買37條怎會沒問題？重點就是一句，林家如買菸過去是不知道，但總統府是跟大家說沒有這回事、沒有機要人員涉入，總統府光是這一個說法，對發言人室是一個很大的斲傷，再講甚麼相信的人就會變少！

黃暐瀚認為，大家問的是總統專機上有多少菸被帶進來，如果告訴大家林家如帶37條菸與社會無關？這樣理解是不對的，總統府應該為這件事情說明、應該道歉！

黃暐瀚解釋，如果不是因為黃國昌的記者會，大家如果回到7月30日總統府發言人記者會，此並非民進黨記者會，因此要受到檢視。當時是說涉及此案訂購人員「沒有總統府、國安會的政務及機要人員」，從這句話以後就切割小英，大家都在問有沒有訂菸，誰管你怎麼訂的！

黃暐瀚強調，如果黃重諺是民進黨發言人也就算了，但黃重諺是總統府發言人，是領國家公帑，大家都有繳稅，大家都有意見，訂菸的人就是你們發言人室的人，因此黃重諺應該道歉！

※吸菸有礙健康

(中時電子報)