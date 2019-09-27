於印度班加羅爾舉辦的2019亞洲盃女籃賽，小組賽前兩場面對韓國、日本吞敗的中華隊，台北時間昨天(26日)晚上面對印度靠著首節15：2攻勢甩開對手追擊，帶著17分領先優勢進入下半場，最終87：58、29分之差漂亮開胡，確定以分組第三晉級6強淘汰賽，今天(27日)晚上10點半對壘澳洲爭取4強席次。

上屆亞洲盃獲得第5名的中華隊，本屆放眼4強，小組賽和尋求4連霸的日本、韓國及印度同隊，日、韓兩隊比較不好應付，印度則是勝算較高的隊伍，今天首節一開始雙方分數比較接近，該節剩2分47秒左右，中華隊總教練華格納（Albert Kenyon Wagner）採取「五上五下」換人，中華隊韓雅恩、黃鈴娟接連在三分線外放冷箭，開啟15：2得分高潮，也奠定贏球基礎。

中華隊全場投進9記三分球，共4人得分上雙位數，「小丁」林育庭15分最高，鄭伊秀14分、黃湘婷13分及韓雅恩12分，全隊傳出27次助攻，不過籃板34：45比對手少11個。

本屆亞洲盃女籃賽中華隊所屬的A級共有8支球隊，亞洲盃A級前7名隊伍及B級第1名可取得今年11月東京奧運資格賽亞大區預選賽門票，而這次小組賽分組第1可直接晉級亞洲盃4強，分組二、三名則要交叉對決後產生最後2支4強，中華隊今天擊退印度，確定排在分組第三，也確保亞洲盃至少前6名次，可以參加東京奧運資格賽亞大區預選賽。

(中時電子報)