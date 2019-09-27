新北市議員張錦豪爭取在金山老街等地設置Youbike，今（27日）0時正式啟用，搶先幫民眾測試。（張錦豪服務處提供／葉書宏新北傳真）

新北市議員張錦豪爭取在金山老街等地設置Youbike，今（27日）0時正式啟用，搶先幫民眾測試。（張錦豪服務處提供／葉書宏新北傳真）

新北市金山地區擁有美麗的北海岸，是北台灣重要的觀光景點之一，也因濱海公路風景優美，常有民眾及單車族騎乘愛車到該處打卡拍照。市議員張錦豪有鑑於此，2年前就與交通局討論，規畫在金山老街等地設置Youbike，經溝通努力下，今（27日）0時正式啟用。催生租借站的張錦豪特別在0時啟用時間，前往租借站，搶先幫民眾測試。

張錦豪指出，金萬石地區是新北市熱門的觀光景點，每逢假日人潮眾多交通壅塞，對外大眾運輸工具卻只有公車非常不方便；2年前自己就提出在金山地區設置Youbike租借站，不僅可讓民眾騎乘觀光，也可疏散每逢假日中山路塞車問題。鼓勵遊客將車輛停留附近停車場，騎著Youbike到老街吃美食觀光，體力充沛的民眾甚至還能沿著北海岸地區騎到淡水遊玩。

但依Youbike租借站設置規定，只能設置在車站、通勤、轉乘等地方。所幸經過溝通努力，終於獲得成果，金山地區的Youbike將於27日正式啟用，這是一個重要的里程碑。

張錦豪強調，該站將可以連結海岸線自行車專用道，從麟山鼻一直到外木山經過中角衝浪及金山青年活動中心，讓騎乘腳踏車有一個安全舒適的專用道，進行深度體驗，對未來北海岸是很有發展，可縮短城鄉差距，帶動地方觀光產業。

目前先設置金美國小18柱、金山八德街站19柱、中山溫泉公園站則預計設置15柱，希望能推廣金山地區觀光旅遊、改善金山地區交通問題。

張錦豪說，金山租借站就像自己的孩子一樣，經過千辛萬苦才爭取建設完成，所以一定要讓民眾在騎乘時非常滿意，第一時間就跑到現場測試，要給民眾最好的服務。

(中時 )