近期，2020大選民調，若2020藍綠對決，蔡英文民調支持度頻頻超越韓國瑜，甚至蔡領先韓的差距擴大至14.4個百分點。但台中市農會理事長、台中紅派大老李煥湘在基層走訪，發現農民都是支持韓國瑜，因為，農民朋友認為韓是「自己人」又懂農會。所以，農民朋友與基層民眾挺韓是非常堅定，不會因為流言流語就改變。

據《中評社》報導，李煥湘表示，他在台中接觸的農民，都是比較認同韓國瑜，主要是因為韓市長比較貼近庶民，韓因為擔任過台北農產運銷公司總經理，知道農業問題，上任高雄市長後，也常常幫助高雄農民向海內外推銷。他不認為韓市長的支持度會這麼低，媒體報道的民調與民間實際走訪的情況，兩者是相差很大。

針對韓國瑜民調無起色，李煥湘表示，第一當然會對這樣的情況，感到擔心。第二則是不會相信這些民調，他們接觸到的農友都沒有接到電話，很可能打的對象都是年輕族群，我們問到45歲以上為主的農民，都是要支持韓國瑜。

李強調，年輕族群受到媒體輿論上的黑韓言論影響，相信這些與事實不符的批評，當然也會反映在韓國瑜的民調上，但是這些民眾應該只是少數。

(中時電子報)