今秋台北很時尚！由文化部主辦的台北時裝週今（108）年邁入第二年，文化部於26日召開「2019台北時裝週SS20」展前記者會，宣告「2019台北時裝週SS20」將於10月4日起陸續登場。主軸活動包含：歡迎晚會、5大主題秀、16場品牌秀、新鮮秀時尚策展及時尚街拍裝置藝術展，整體活動包含：台北魅力展、台北紡織展、香堤市集&時尚快閃店、國際時尚論壇、新銳設計師時尚秀等。「2019台北時裝週SS20」匯入在地文化的元素，讓在地文化與國際接軌，更呈現出台灣的時尚產業鏈特色。

文化部長鄭麗君表示，時尚就是文化，存在於我們每個人的日常生活中，也能改變我們觀看世界的方式，不斷重新定義當下。今年台北時裝週的主題「NOWism」，策展理念正是要強調「台灣的現在即是未來」，要將台灣最自由多元的生活方式和最深厚的文化底蘊，透過服裝展現給全世界。

鄭麗君部長說明，今（108）年的台北時裝週是全新再升級，將推出5場主題秀和16場品牌秀，並新增一場專屬於創作新秀的時尚策展。最重要的是，今年的時裝週不只有動態秀，更結合了台北魅力展的靜態展，廣邀各國買家來台，整個時裝週的活動場域從世貿三館跨到了松山文創園區，要更大幅度的捲動國際社會對台北時裝週的關注，將台灣的時尚文化品牌傳播到全世界。

文化部表示，「2019台北時裝週SS20」整合了教育部的菁英海外培訓計畫、經濟部工業局的時裝設計新人獎與台北魅力展、台北市政府文化局的時裝設計推廣活動、經濟部國際貿易局的台北紡織展、原住民族委員會的原住民族時尚主題秀等。

在世貿三館打造1場盛大的歡迎晚會、5場主題秀，在松山文創園區精選推出16場品牌秀、50家品牌台北魅力展、1場新鮮秀時尚策展，並串聯台北紡織展、時裝設計新人獎、新銳設計師時尚大秀、國際時尚論壇、香堤市集，匯聚國內頂尖設計師品牌。

「2019台北時裝週SS20」由台灣赫斯特媒體集團編輯長暨ELLE國際中文版總編輯盧淑芬擔任總策展人，她表示，「NOWism」希望反應台灣當代的時尚設計美學，此次台北時裝週將一次聚攏所有台灣設計師各種獨特的創意，從中一窺台灣時尚產業豐富多樣的美學主義。台灣擁有豐富的地理環境、歷史變革與文化融合，透過設計師們運以巧手，幻化成件件時尚創作，就像今年台北時裝週的主題「NOWism」一樣，保留了過去的美好、創造無限的未來。

包含王陳彩霞、安德烈、王彥熙、陳璽年、唐毓琪、張亞詰等六位享譽國際的設計師齊聲支援「2019台北時裝週SS20」，分別以博物館、原民文化、材質實驗、庶民文化與永續創新五大主題，勾勒出台灣時尚最重要的面貌。六位設計師認為台灣的多元化造就其豐富的文化歷練，而時尚是文化的一部分、是展演文化的平台、是演繹文化的手法、更是溝通文化的媒介。

除了五大主題秀外，評審委員們亦由報名品牌中篩選出16家參與台北時裝週「品牌秀」，分別為（依品牌英文名排列）：#DAMUR、 CHARINYEH、DLEET、DOUCHANGLEE、GIOIA PAN、if&n、INF、JAMEI CHEN、JUST IN XX、oqLiq、Seivson、SEW INCORPORATION、Shen Yao、SILZENCE men、UUIN、YENLINE，每位品牌設計師皆有不同的成長背景、靈感來源以及詮釋方式，成就現代台灣設計師繽紛多元、百花齊放的風景，共同展現當代台灣設計師多元而豐沛的創造力，以及2020春夏季靈感來源與作品觀點。

(中時電子報)