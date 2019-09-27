韓國瑜快言快語，卻也時常因此惹禍，演變成失言風波，就連挺韓名嘴謝寒冰與陳揮文也都曾為此重話告誡韓。有網友就給出建議，希望韓國瑜跟柯文哲一樣，身邊也有個「戳戳妹」能夠適時拉住韓，對此王世堅撿到槍，表示「這種愛亂放砲的個性，誰來都一樣」，更藉機酸了柯文哲一把，但當記者反問三字時，王世堅當場語塞大結巴。

王世堅鏡頭前大酸韓國瑜，直說「這種愛亂放砲的個性，誰來都一樣，就算夫人李佳芬來也一樣」，但身為柯黑大將軍的他自然不忘柯文哲，酸韓到一半，話鋒一轉，說：「比起柯文哲，韓國瑜進步很多啦」。

被問到誰適合當韓國瑜的戳戳妹時，王世堅表示「吼，誰戳都沒用啦」，正打算繼續說下去時，其中一名記者突然說出「包括韓冰嗎」，讓王世堅當場語塞大結巴：「嗯，不是，這個，喔，不是不是，人家...嗯...人家那是個孩子嘛」，當場羞澀起來，也讓在場記者全都笑開懷。

至於究竟會不會找「戳戳妹」來適時拉住韓國瑜，韓辦則回應沒有必要，因為平易近人的表達方式，就是韓國瑜的魅力所在。

(中時電子報)