針對博士論文爭議，蔡英文總統表示不怕抹黑、也不怕被檢驗，因此她將博士論文電子檔公開在國圖的「台灣博碩士論文知識加值系統」，27日上午10時起開放查閱。學者劉靜怡質疑這種作法有點怪。

台大國發所教授劉靜怡在臉書指出，蔡英文論文為什麼放在台灣博碩士論文這個系統內呀？有點怪吧？這個系統不是專收台灣的學位論文嗎？總統這個學位不是台灣頒發的呀！

PTT網民貼文說，劉靜怡上次主打蔡論文紙質的問題，這次主打的是電子檔的問題，無論紙本論文，還是電子本的論文，劉靜怡教授都要打。劉教授開示，外來的論文，怎麼可以放在我國的國圖呢？更何況是我們國圖的「台灣博碩士論文資訊網」，前面就寫了兩個字台灣，蔡英文的論文是在台灣的學校拿到的嗎？如果不是，怎麼可以放在國圖的「台灣博碩士論文資訊網」讓人查呢？果然是信者恒信，不信者恒不信，劉靜怡教授可說是幾乎每天都在打論文案。

鄉民們回應說：「這不是肯德基。」、「放了也要被靠北...。」、「不放那，難道要專門架一個網站放一本論文嗎？」不過也有人認為，「今後被質疑學歷的人是否也可把研究資料比照放上，學位授予法第16條難道包含國外碩博士嗎？資料放自己臉書或部落格就可以了。」

(中時電子報)