Nem被爆生前為友作保，負債千萬。(取自網路)

泰國知名男星Phoomphadit（Hem）曾演出《天使之戀》、《偷心俏冤家》、《致命屍錢》等經典電視劇，本月25號被發現在曼谷公寓住處上吊自殺，結束短短31年的一生，消息傳出震驚泰國演藝圈，經紀人更心痛透露他生前罹患憂鬱症，以前就有尋死念頭。

Hem自殺身亡消息震驚泰國演藝圈，而他生前在社群網站留下的最後一條訊息「這個世界充滿了破敗的事物：破碎的心、背棄的承諾和一無所有的人」，也充滿了滿滿無力與厭世感。

據悉，Hem在過去這一年間，屢屢傳出繳不出房租遭斷水斷電、盜賣租屋處的電視等負面新聞；一位泰國主持人Kachapa Toncharoen近日更在節目中透露Hem窮困潦倒之因，「Hem幫朋友貸款做擔保，但是朋友不願意還錢，Hem平白無故多了1500萬的債務，這件事壓倒了他。」

而Hem的經紀人也證實他的確罹患憂鬱症，且有龐大的經濟壓力，但不清楚Hem是否有幫人作保，他們大部分時間都在談工作，「我知道Hem一直在服用抗憂鬱藥物，但也不確定，每次見面都跟平常一樣，Hem狀況有慢慢變好，讀的書也多了，也慢慢不在意網路上的流言蜚語，現在除了憂鬱症不知道還有什麼導致Hem做傻事，照顧Hem有8年了，沒想到會這麼快，Hem可能是累了。」

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(中時電子報)