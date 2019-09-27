上圖：王金平不忘在這一張開箱中展現個人風格，不僅在胸前放著他的新書「橋」，旁邊更是擺滿了一堆「競選小物」。下圖：被網友笑說，「怎麼感覺褲子黃黃的，是尿床嗎」。 (圖/皆摘自台灣公道伯 王金平 FB)

網路流行裝備「開箱文」前立法院長王金平也沒閒著，他26日跟風在臉書PO出兩張開箱照，其中一張展現個人風格之外，還擺滿了一堆競選小物。王金平還自行加碼夜間版，他換上睡衣褲，與平常形象極具反差地在胸前抱著兔子玩偶的模樣，讓許多網友看了驚呆，更有眼尖網友發現，王金平睡褲大腿處疑似「黃黃的」。

王金平於臉書上表示，聽助理們說現在很流行裝備開箱，讓他也心癢癢，現在終於有個小空檔把自己開箱。他並且PO出2張照片，其中一張是王金平與隨扈，一旁擺著一套西裝、報紙、眼鏡、保溫杯、馬克杯、電話等。但是，王金平不忘在這一張開箱中展現個人風格，不僅在胸前放著他的新書「橋」，旁邊更是擺滿了一堆「競選小物」，有網友就幫忙解釋，開玩笑表示「橋王準備沾橘子汁」、「看來已在為2024鋪路」。

比較特別的是，王金平竟然加碼了下班後回家休息的版本，分享他的「下班後裝備」，王金平換上條紋睡衣褲，閉著眼睛抱兔子玩偶躺在睡墊上，與平常形象極具反差的模樣也讓網友看了驚呆，紛紛留言笑說「好可愛唷」、「好安祥噢，沒有遺憾的樣子」、「吹風機是多餘的嗎？」更有人眼尖人笑說，「怎麼感覺褲子黃黃的，是尿床嗎」、「睡褲該洗一洗了」，引出小編趕緊解釋「那是打光啦」。

(中時電子報)