秋高氣爽吃蟹趣！本年度萬里蟹以「吃喝玩樂數不盡-漁樂新北，漁港玩霸」貫穿，誠摯邀請民眾到各萬里蟹產地遊玩品蟹，有效串聯並提升在地觀光新價值！今日更曝光了萬里蟹傳統「鱻蟹宴」辦桌菜單玉泉紹興、美國辣醬也入菜，蹦出萬里蟹新滋味

新北市府吳明機副市長表示，為鼓勵民眾到萬里蟹產地吃到CP值最高的萬里蟹，除了日前推出野柳假日活蟹市集外，還規劃歡樂無限號胖卡巡迴、萬里蟹蟹舞、獨木舟體驗、娛樂漁船賞景、鱻蟹宴以及富基、龜吼一日遊等一系列吃喝玩樂系列活動（詳附表），邀請民眾前往產地除了嚐好蟹，也能好好欣賞我們新北市最美的海岸線！另外，還有都會區的新板望月樓餐廳及台北美福大飯店都有美味萬里蟹等大家喔！

以往萬里蟹產量約落在400-500噸左右，目前萬里蟹產量正隨著產季到來穩定增加，隨著步入深秋，產量還再持續增加中，價格部分，以假日市集產銷班販售來說，花蟹因為近期產量少，價格約450-800元一斤（視規格而定），三點蟹價格在280-400元一斤，石蟳價格約在280元一斤上下。

新北市農業局長李玟表示，以往漁港帶給人的是潮濕灰暗的刻板印象，讓人無法放鬆散步遊憩，新北市政府長期以打破漁港漁村與民眾隔閡，提升漁港觀光新價值為目標，積極整修漁港設施，提升環境，收容流動攤販，打造整潔劃一採買海鮮及用餐環境，如富基魚產品銷售中心（簡稱富基魚市）以及龜吼漁夫市集，將生鮮攤與熟食攤分開，設置公平秤，讓民眾安心採買、品嚐新北優質漁產品。

而饕客最期待的就是鱻蟹宴了，鱻蟹宴原為在地捕蟹漁民一年一度的犒賞大會，犒賞自己、海腳漁工及其家屬一年來的辛苦以及歡慶萬里蟹豐收，形成在地特殊漁業文化景色，今年10月19日鱻蟹宴好評再升級，以價值7,777元供應萬里三大蟹，除了必吃原味「灶紅清蒸三點蟹」外，還有合作廠商推出的獨家口味萬里蟹，有台酒玉泉紹興入菜的「紹興藥膳醉花蟹」以及TABASCO辣椒汁合作推出「飄洋塔巴斯科蟳」，光是以上菜色的「鮮」、「香」、「辣」，就為今年度鱻蟹宴增色不少。

新北市副市長吳明機跟嘉賓們一起啟動鱻蟹滿載儀式。（圖取自新北市漁業處官網）

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(中時電子報)