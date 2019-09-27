高雄巿長韓國瑜26日進巿議會進行施政報告，韓粉聚集在聽眾席自製看板加油打氣。（袁庭堯攝）

代表國民黨出戰2020的高雄市長韓國瑜，昨赴議會進行施政報告並接受質詢，綠營有計畫佈兵逼辭高雄市長，雙方爆發衝突，綠營討不到便宜，最大原因就是場內高雄藍軍團結護韓和場外韓粉自發性的捍衛。

據香港媒體《中評網》報導，綠營以辭職書想給韓國瑜下馬威，藍軍團結護航，綠營討不到便宜，韓國瑜坐在市長位置不動如山。事後綠營召開記者會控訴藍營，韓粉則闖入大罵綠營議員「臭XX」，瞬間模糊了綠營開記者會的焦點，綠營議員衝出去想討公道，慘遭韓粉自發性護衛，並高喊下架民進黨。韓粉此時全成了網路直播主，綠營議員的反應全被傳到網路上。

綠營昨日幾波政治攻防都不如預期，因藍軍在內場護韓，場外又有韓粉捍衛，這股力量讓韓更有底氣。至於中間選民是否買單？還是回歸到理性問政的基礎上評判。

韓國瑜26、27日備詢後，11月是否重返市議會參與總質詢仍不得而知。若他決定參與整個會期至結束時，距離投票僅剩下43天時間。韓陣營必須拿捏是否要在高雄繼續糾纏，或者大刀闊斧全台巡迴輔選、爭取更多中間及理性選民的支持，並把政策大綱進一步論述完整？到時韓國瑜必須做出抉擇。

(中時電子報)