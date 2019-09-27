紐約油價今天下跌，但跌幅收斂，因沙烏地阿拉伯石油設施遭遇襲擊、損失半數產量後，美國宣布派遣防空系統和部隊至沙國。

紐約市場西德州中級原油的11月期貨價格下挫8美分，收在每桶56.41美元。

倫敦市場北海布倫特原油的11月期貨價格上漲35美分，收在每桶62.74美元。

(中央社)