民調顯示，國民黨總統參選人韓國瑜年輕族群的支持度，遠不及民進黨的蔡英文，銘傳大學公共事務學系主任陳欽春直指，要找回年輕人選票，就得要講新的願景、新的故事。

陳欽春接受香港媒體《中評網》專訪時分析說，過去最能成功抓住年輕選票就是台北市長柯文哲，但如今已快速消風。當年輕人或中間選民離開第三勢力，會等待與觀望，期待藍綠參選人是否說出新的東西，過去習慣打「恐嚇牌」與「安定牌」，現在恐怕沒有用。

陳欽春表示，回顧去年高雄市長選舉，韓喊「北漂南回」，就是一種新故事，也是流行與價值，打動無數年輕人的心，很多人年輕人都回去，票投韓國瑜，為什麼現在不見呢？因此競選幕僚要趕快替韓找到新論述與新故事。

他指出，當時韓國瑜爭取年輕人返鄉投票，現在韓國瑜成為總統參選人，說法也要改變，競選幕僚除了要擬訂政綱，也要講一個新的願景、新的故事，韓國瑜未必要弄成像馬英九那種形象，但是講一個讓人感動的故事，相當重要，當然不是「發大財」、「愛台灣」、「人民有錢」，會感動年輕人嗎？

陳欽春認為，蔡英文最近表現不錯，除了撿到槍，出錯幾率也非常少，就是把行政權交給蘇貞昌，被罵的是蘇不是蔡，蔡的聲勢就一直上來，加上懂得掌握氛圍，特別美中台的角力，反觀韓國瑜未能塑造勝選氛圍，又不斷犯錯，當然彼消我長。

(中時電子報)