諾魯總統安格明今天在聯合國大會總辯論為台灣仗義執言，強調唯有公平包容才有永續發展，台灣有意願也有能力，聯合國落實永續發展目標相關工作應將台灣納入其中。

第74屆聯大總辯論邁入第3天，諾魯是唯一發言的台灣友邦。8月上任的安格明（Lionel Rouwen Aingimea）在聯合國議場替台灣發聲外，諾魯上週也與其他10友邦聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），力挺台灣參與聯合國體系。

安格明發言尾聲指出：「只宣稱多邊主義優點，卻不加強為各地公民實現永續發展目標的承諾，是不夠的。發展如果不公平包容，就無法永續，因此，我們呼籲聯合國永續發展目標各項工作納入像台灣這種有意願且有能力的夥伴。」

他說，台灣準備好和諾魯在內的夥伴國家，分享邁向成功歷程所累積的經驗。光是2018年，台灣就在永續發展目標多項領域推動發展計畫，「因此，主席先生，聯合國實現其擁護的理想的時候到了」。

2015年，聯合國提出2030年永續發展議程，宣布17項永續發展目標（SDGs），因應貧困、飢餓、不平等、氣候變遷等全球挑戰，強調「不遺漏任何人」，卻因台灣非聯合國會員國而持續將2300萬人民排除在外。

今年8月上任的安格明挺台立場鮮明，索羅門群島與吉里巴斯上週先後與台灣斷交後，他今天透過政府聲明表示，諾魯與台灣享有近40年的緊密關係，他期待長久維持下去。

安格明在聲明中說：「諾魯視與台關係為家人關係，且我們與台灣站在一起，捍衛民主價值和法治。」

本屆聯大總辯論展開以來，5個台灣友邦已發言，其中4國發聲挺台，包括史瓦帝尼、帛琉、瓜地馬拉、諾魯。其中，瓜地馬拉總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）昨天為台灣執言，一改過去3年聯大總辯論發言時未提台灣、也未聯名或個別致函聯合國秘書長的做法。

(中央社)