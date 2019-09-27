@中國時報

獲國民黨提名為總統參選人後，高雄巿長韓國瑜26日首度到巿議會施政報告，民進黨議員搬出車輪戰，逼辭韓國瑜時，藍軍護駕拿起「賣擱亂啊」手板阻擋，雙方交戰引發肢體衝突，國民黨團隨後痛批綠營慣用暴力、羞辱他人。另，台灣教授協會也在台北另闢戰場打韓，找出31年前韓國瑜的碩士論文來酸韓，頗有藉此來幫深陷論文風波的小英釋壓，轉移焦點。

在北京接連拿下我南太平洋兩邦交國後，美國國務院除了發表挺我聲明外，聯邦參議院外交委員會25日一致通過「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」《台北法案》，目的是加強台灣在國際的地位。據了解，法案內容包括要求美國務卿每180天就要向相關國會委員會提交報告，說明政府採取了哪些作法強化台灣與國際的結盟。該法案也要求華府與各國交涉，透過行動支持外國對台灣的外交承認，或是加強非官方關係。

國民黨真的很奇怪！先前被郭台銘聯手柯、王，合演2個月「果凍之亂」，折騰得死去活來，終等到郭董願退黨，國民黨卻加碼演出「慰留」，拖棚歹戲；更可笑的是，還掀起正副主席「一個政黨，各自表述」戲中戲。號稱要「撥亂反正」的國民黨，兩巨頭已是自亂陣腳，怎有機會重返執政？

台北市長柯文哲過去數度表示要尋接班人，最好先從副市長開始培養，未來才能對市政無縫接軌，過去包括柯愛徒、前社會局長許立民和親民黨議員黃珊珊都傳是柯屬意人選，現傳黃珊珊10月16日將接副市長，黃已表示「樂意幫忙」。黃將接下現副市長鄧家基職位，鄧則轉任悠遊卡公司董事長。

@旺報

大陸國台辦主任劉結一25日與台商座談，聚焦中美貿易戰下對台商的衝擊。部分外銷型台企表示，受很大影響，盼大陸政府能給予引導和補貼，也有台商反映貿易戰衝擊大，影響台商赴陸投資意願。不過，大陸官員在會上提供的數字則顯示台商投資大陸增加，雙方認知有出入。

十一前夕，又有省部級官員落馬。據中紀委消息，大陸全國人大原內務司法委員會副主任委員、雲南省委原書記秦光榮因嚴重違紀違法被開除黨籍；中紀委還列出秦光榮洋洋灑灑的各種罪狀，指他理念喪失、對黨不忠誠、做兩面人、生活腐化墮落。

大陸迎接建政70年，「十一」長假期間，上映《我和我的祖國》、《攀登者》、《中國機長》等3部改編自真人真事的「主旋律」勵志片，且3部電影幕前幕後的主創團隊陣容驚人，不僅有「票房保證」吳京參與演出其中2部片，章子怡、金馬影帝黃渤與張涵予、葛優等實力派演員也各有發揮，還有陳凱歌、劉偉強、李仁港等知名導演操刀。

隨著一段長17公尺、重473噸的鋼桁梁精確固定到位，16.34公里長的平潭海峽公鐵大橋25日上午合龍，意味著大陸建成了世界最長跨海公路鐵路兩用大橋。大橋將福州長樂與大陸第5大島平潭連接起來，也將規畫中的北京至台灣的高鐵修到了離台灣島最近的地方福建平潭，距新竹只有68海里（125.9公里）。大橋預計明年正式通車，將大大縮短福州至平潭的時空距離，屆時福州將與平潭形成半小時生活圈和經濟圈。

@工商時報

蘋果及華為7奈米訂單成台積電營收大反彈的強力推手！市調機構預期，台積電下半年營收將較上半年跳增32％，這是繼金融海嘯之後、近10年來再次看到台積電下半年營收較上半年成長逾三成的成績。

綜合外電報導，在此番談話不久前，川普才提到不會與中國簽署一份糟糕的協議，但昨日與日本首相安倍晉三會面後的記者會上，則提及中國正向美國購買包括牛肉和豬肉等大量農產品，並強調「我對他們（中國）也很友好」，中美貿易協議可能會比人們想像的更快達成。

台商回台又見百億大案！投資台灣事務所26日通過半導體封測大廠南茂科技、大江生醫兩家台商投資案，其中南茂科技將在台投資151億元加速擴充產能。截至本周為止，歡迎台商回台投資方案已通過142家廠商，累計投資金額一舉衝破6千億，達6,111億元，可帶來5.27萬個本國就業機會。

由於中美貿易情勢緊張，經濟成長前景轉為黯淡，嚴重打擊企業信心，大幅減低企業股票首次公開發行（IPO）意願，使得2019年以來掛牌上市的企業數量比去年同期少了四分之一，降至三年最低水位。

(中時電子報)