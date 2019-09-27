中央氣象局今早針對五縣市北北基、花蓮以及宜蘭發布大雨、超大豪雨特報。吳德榮指出，今晚至明天第18號颱風「米塔」有成颱機率，但中央氣象局預報員張承傳則表示，明、後天成颱的機率較大，以目前的預測來看，下周一、周二會最接近台灣。

根據吳德榮《三立準氣象·老大洩天機》專欄提到，菲律賓東方海面上的熱帶低壓今晚至明日有成為第18號颱風「米塔」的機率。但中央氣象局則認為，明、後天成颱較大，若是生成，會朝琉球一帶前進，以目前看來，最接近台灣的時間在下周一、周二。

吳德榮表示，由於太平洋高壓的模擬強度偏弱，其路徑大致先向西北西；4天之後，大約在台灣東側至琉球一帶北轉，再轉向東北撲向日本。

最新歐洲預報中心模式，由於「太平洋高壓」的模擬強度偏弱，故其路徑大致先向西北西，4天之後，大約在台灣東側至琉球一帶北轉，再轉向東北撲向日本。美國系集模式也有類似的模擬結果。（摘自吳德榮專欄）

另外，中央氣象局今日針對北北基、花蓮發布大雨特報、宜蘭發布大豪雨特報，宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣平地區有局部豪雨或大豪雨，基隆北海岸、花蓮地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率。

5縣市發布大雨、超大豪雨特報。（摘自中央氣象局）

張承傳表示，台灣東方海面水氣不斷移入的影響，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區容易出現陣雨，而桃竹苗及花東、中南部午後山區也有局部短暫陣雨。

(中時電子報)