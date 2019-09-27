國民黨總統提名人韓國瑜副手人選至今未明，讓各界好奇到底會是誰。國民黨中常委、彰化縣第四選區立委提名人蕭景田，昨舉辦「挺韓主看板上架」記者會，展現挺韓決心，盼國民黨團結一致下架無能的「蔡英文」。網友看完表示，「ㄧ路相挺，祝高票當選」、「很感動，不離不棄」。

蕭景田昨在臉書PO文稱，「民進黨執政弊案叢生，不思治國圖強」。卻對「黑韓」「滅韓」越加瘋狂！深怕失去政權。國民黨應該團結一致，下架無能的「蔡英文」，但是黨內「茶壺風暴」至今不斷，令人憂心。而攸關2020年總統與立委大選，時間僅剩107天。他身為忠貞的國民黨員，必須有所作為。

他解釋，選擇在競選總部的主要看版懸掛與韓國瑜合體看版，且公開呼籲：支持國民黨總統候選人韓國瑜。民進黨執政無能，政策倒施逆行，毫無憐憫之心。「黑韓」手段毒辣，讓人怵目驚心！借「中華民國」之殼上市，卻又斥責「中華民國」，他更強調，2020年必將是「中華民國」國家保衛戰。

他也說，在合體看版中，深刻的國旗圖案，要向主權意識不明，無法正確告訴人民，國家名字的民進黨，我們的國家叫做「中華民國」！一定要「終結掏空台灣，債留子孫，已經腐敗的民進黨」。

網友看完表示，「1路相挺，祝高票當選」、「很感動，不離不棄」、「感謝蕭景田理事長不離不棄相挺，唯一支持韓國瑜」、「立委選景田、總統選國瑜」、「國民黨表率！」、「穩中！只要支持韓國瑜！」。

(中時電子報)