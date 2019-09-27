國民黨總統候選人韓國瑜民調破三成後，態勢並未止血，現已來到支持度二成五的保衛戰。細究韓民調下滑之因，韓競辦發言人何庭歡跳出來發言，表示「拒絕抺黑選舉分享我們正能量」，並唸起一篇曾讓許多網友感動的挺韓文章《一張不會失去的選票》，網友聽了，紛紛大喊感動！

一位曾投過前總統陳水扁的澳洲老華僑，希望自己兒子今年回台能幫他投給高雄市長韓國瑜。兒子將其父心路歷程寫成長文，之前資深媒體人洛杉基就曾分享其文，許多網友讀之都深受感動！何庭歡昨日於臉書再度分享其文，讓許多網友回憶起當初大家挺韓的感動！

以下是何庭歡的分享內容－《一張不會失去的選票》全文：

今年五月初， 健康情況不佳，須要隨時照護的年邁老父，表示想回台灣復籍，我覺得奇怪，他説「韓國瑜決定選總統了，我這條油盡燈枯的老命，到了最後，若還有點價值，就是回去投韓一票，也算對生養我的這塊土地，聊盡點心意，那麼，此生就沒白活，了無遺憾了⋯」。

父親移居澳洲和我生活已經十四年，其間僅回台過二次，這次若回台辦復籍，之後再回去投票，等於半年之內，要在台澳間來回奔波四趟，父親怎麼禁得起旅途中的折騰。

再說 我請假雖然不難，畢竟還須考量到工作，所以我堅決反對父親不顧一切要回台辦理復籍，以準備明年可以投票，父子間為此曾發生了兩次「不差你這一票」的激烈尖鋭爭執。

看到向來脾氣剛烈，暮年老父的垂淚，於是我心軟下來，很快訂好返國機票，陪他回到板橋親戚家中，辦好我們的復籍，並借來輪椅代步，趕上參加了0601 日的凱道造勢活動。

那天我們在戶外人群中待了近五個小時，父親精神奕奕話並不多，隨著大家揮舞國旗，神情愉悅，還不時拿出手帕拭淚，受到父親深情和擁韓群眾熱情的感染，若不是顧及到父親的身體狀況，真希望這個活動永不落幕，我們也永不離開。

這次在凱道，父親老遠望見，能改變台灣走向正軌的政治之星—韓國瑜市長，那種快慰三生的滿足，我也感同身受。這趟回來，雖然辛苦，但心滿意足，只要他遂願高興，還能念想築夢，再衰弱的身體應該自然就會漸漸好轉起來。

真沒想到，父親等不到明年一月，在上週安詳辭世於南澳洲阿德雷德皇家醫院 (Royal Adelaide Hospital) 享壽九十一歲。

父親嚥氣無法言語的前二日，我俯身湊近他耳邊，問他有什麼想說的，他微張眼，旋即闔上，我看到他渙散但殷切的眼神，透露出一種期待，我輕輕搖揑著父親的手，要他快説，終於他用盡了僅剩的餘力， 説出「你明年⋯回去⋯幫我投⋯給韓國瑜」聽完他最後的遺言，我淚流不止，父親臨終還不忘囑咐懇請兒子，專程代表他回台投票。

我握緊父親的手，在他耳邊說 「我再忙都會回去投票 你就放心 放心⋯」。

這是我們父子之間最後的對話，相信父親聽到了，未及二日，在昏睡中，他安心地走了。

父親知道大洋有隔，再者，兒子並不熱衷政治，斷不致大老遠專程回台投票。他自知羸弱之身，邁不出家門了，但仍希望以實際行動，支持韓國瑜的這一票，能夠入匭，所以只好拜託兒子，幫忙來完成遺願。

這幾天我常想，從台灣回來也快兩個月了，父親雖然虛弱，但腦筋言語都還正常，在那時為什麼不開口，先交代好，「萬一走不動了，要我代替他投下這神聖的一票」，為什麼非得等到最後，當作遺言？

這是我的罪過，因為我曾反對勞師動眾回台投票，父親心有陰影，怕再次遭到拒絕，才將話壓在心裡。

寫到這裡，我已淚眼婆娑，難道善意違抗父意就是孝而不順？還好五月我們回去了一趟，雖然勞累，但父親很開心，稍可減輕我的自責。

父親曾後悔支持阿扁，離開國門這幾年，人在海外難忘鄉土，其對兩岸關係惡化、統獨議題升温、民生經濟凋敝、數典忘祖去中國化、司法淪為政黨打手、街頭遊行抗議不斷、人才外流情況嚴重等諸多問題，甚感憂心。

他常說：「國際政治現實，我們國家處境艱難，偏偏自己又不爭氣，二十年來，台灣最不缺的兩樣東西，就是見小利而忘命，幹大事又惜身的「政客」，以及對中華民國 國號國旗的認同定位，惡鬥不休內耗嚴重的「政爭」。政客和政爭直接導致了國家政策主軸模糊、國際經貿拓展萎縮、國內基礎建設停滯、國民生活幸福指數下滑 ⋯⋯。」

要弭平台灣朝野冰炭，政黨水火的亂象，實繫於一張張民主「選票」功能的彰顯，因為總統大選的成敗，關乎權力利益的來源，一切都從「選票」開始。想要愛護台灣，救亡圖存，唯靠「選票」此一利器，方能選出好總統，也能讓壞總統下台。

我們不敢奢望有經天緯地之才的政治家，只求有濟世安民之術的好總統。之所以支持，出身清寒來自地方，能苦民所苦，傾聽民意，找出問題的韓國瑜，就是期望其能以大破大立的氣魄和高度，來領導翻轉國事頽危，死氣沉沉的國家。

這也正是父親對每當政黨輪替執政後，枱面上滿嘴「國家民族」的權貴菁英政治人物，得了天，忘了地，為個人官爵私利，算計多，為百姓生活福祉，關懷少，而感到痛心失望吧！

父親一生三教九流，閲人無數，這次回台在與親友聊天中，談到「千軍易得 一將難求」的韓市長，有以下的描述，酌作小記：

《綜觀韓從政經歷，性好仗義，以忠臣志士自命，評政論事，從不鄉愿，不避顧忌，惟此性格容易得罪巨室，不能見重於世，而暢行其志，但其進退去就之間，予智自雄，本色未減。

水因善下終歸海，山不爭高自成峰，韓之一生，一時風駛一時帆，出世則止，而修「內聖」；入世則仕，而修「外王」，乃真「人物」也。》相信明年弔民伐罪一戰，各方感召，力量集結，韓市長帶著「愛與包容」和「義與公理」的正能量，從高雄射出的這支穿雲箭，終將穿破雲霧，照見萬民。

為了讓父親在天上，放心再放心，我必將排除萬難，明年回台帶上父親骨灰安厝，並投下代表父親，滿懷期待的這一票。

若 2024 年還有機會，我這張永遠不會失去的選票，還是會為父親，再次投進票匭。

「爸爸！請你相信兒子的話。」

今晨，在父親居室整理遺物，見到橫插在書櫃前，飄展著的兩面小國旗，一幕幕父子凱道的歡渡情景，迅入腦際，記憶鮮活，而今人去室空，睹物思人，再度泫然淚下。

為不負父親唯一留下的遺願，淚滴和墨，特記述下父子情深，在共處的最後一段時日，曾為選舉返國投票，擦撞出大我和小我之愛的難忘火花。爰藉此小文，泣撰數言，表我悲忱，以供後日遣懷，用緬先父。

(中時電子報)