PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，不少支持者一路自掏腰包愛相隨，更不受外界攻擊與紛擾，就為挺韓。韓黑逼問，究竟為何對韓如此忠誠？韓粉直言，韓既不完美也不偉大，力挺只因「他為人真誠坦率」。

網友在PTT論壇發文《韓粉為什麼對韓國瑜這麼忠誠？》寫道：「今年到這個時候，相信韓國瑜的笑話大家都看了不少，對於韓我是沒什麼好說的。但是小弟反而好奇起來，到目前為止，韓國瑜民調還沒崩毀，就是因為有一群鋼鐵韓粉死心塌地支持韓。那麼，為什麼韓粉會對韓國瑜這麼忠誠？」

韓粉現身說法，表示：「韓國瑜說真的他不是什麼偉大的人物，但為什麼韓粉願意力挺？因為他為人坦率真誠！從1124到現在，黑韓的人從沒少過，把韓的每一個動作放大檢視。說真的摸著自己良心，難道你們認為上任不到一年的市長，有這麼多東西可以打嗎？有時候看了真的很難過！」

該韓粉感嘆：「1124韓國瑜君子之爭，漂亮的贏選戰，我以為藍綠終於可以脫離泥巴戰 ，顯然不是這麼一回事！從私生子、外遇、酗酒，這些狗屁指控一個一個來，柯文哲光是一個器官案，柯粉就忍不下去了，為什麼韓粉不能幫韓發聲呢？從一開始的下架民進黨可以在幾個月內換成下架韓國瑜，你們真的該好好想想，是不是真的有人刻意在挑弄族群對立？2020我支持韓國瑜，因為我受夠了這種討人厭的烏賊戰！」

(中時電子報)