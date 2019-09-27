劉鶴赴白宮與川普進行貿易談判

3名熟知中美貿易談判的消息人士透露，雙方會談10月10－11日將在華府重新召開。

據CNBC新聞網26日報導，中國大陸國務院副總理劉鶴將代表北京率團赴美重啟談判。然而，白宮，財政部和美國貿易代表署並未對相關消息置評。

劉鶴今年春天以特使的名義，代表中國大陸國家主席習近平到華府，在白宮橢圓形辦公室與美國總統川普會談，並承諾採購美國大豆。不過，由於中共強硬派對他同意的部份讓步感到猶豫，因此在後續的談判中，他沒再以特使的名義出現。

由於中美今年稍早對可能的貿易協議產生爭議，雙方暫停談判，不過川普政府的官員已表示，預料會談會在10月恢復。

近幾個星期來，中美兩大超級經濟體間的緊張有逐漸化解的跡象。原本雙方因為關係緊張，始終無法全面對美中貿易赤字﹐竊取智慧財產與強迫技術轉移等問題達成協議。

川普周三在聯合國大會就委內瑞拉局勢與世界領袖展開多邊會談時說﹐中國大陸領導人「迫不及待想達成協議﹐而這會實現的……會比各位想像中的還快。」

(中時電子報)