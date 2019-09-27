近來常見以「晚餐不吃澱粉類食物」的方式減重。藝人徐若瑄曾透露她的減重飲食中，就包括晚餐不吃澱粉，還有許多藝人、部落客親身實踐，晚餐不吃澱粉減重效果佳，有人三個月可瘦下7～8公斤。

晚餐不吃澱粉的減重效果主要是因為胰島素效應減弱。台北馬偕醫院營養師趙強指出，若晚餐不吃澱粉，胰島素的分泌會減少，連帶效益則是體脂肪合成減弱。然而維持身體功能仍需要能量，因此能量除了來自當餐吃的蔬菜及蛋白質外，就得從消耗體內脂肪和肌肉而來。

這種晚餐不吃澱粉的減肥法是否影響身體健康？趙強認為，如果只有一餐不吃澱粉並無不可，但前提是沒有糖尿病、腎臟病及痛風的人。否則，即使只有一餐都可能影響血糖、腎功能及尿酸。以糖尿病人為例，晚餐沒吃澱粉，夜裡可能就會發生低血糖，或者隔日一早出現反彈性高血糖的狀況。

輔仁大學營養科學系副教授劉沁瑜則持保留態度，並不建議晚餐不吃澱粉，她形容這是「賺了股利（減重），賠了股本（健康）」。劉沁瑜解釋，澱粉類的代謝產物是二氧化碳及水，而蛋白質的代謝產物是含氮廢物，須由腎臟代謝。若晚餐不吃澱粉，而以肉類及蔬菜代替，過多蛋白質的代謝會增加腎臟負擔。她認為，為控制體重，應整體性均衡的減少熱量，而不是單吃肉類、蔬菜，不吃飯。

台灣營養基金會執行長吳映蓉強調，麵、飯、水果等醣類食物是身體重要的能量來源，能夠刺激胰島素，讓血糖維持穩定，吃太多會堆積成脂肪，吃太少身體無法獲取足夠能量也不行。

減重的方式必須是生活型態能夠長期落實，否則，很容易在恢復原有飲食型態或者沒運動後而復胖。若要一輩子晚餐不吃澱粉，就得考量健康影響，若只是短期執行，則得考量復胖問題。

劉沁瑜建議，減肥期晚餐可攝取少量全穀類，如半碗糙米飯。因為全穀類中的礦物質和維生素B群有助於熱量代謝。更重要的是，沒有吃澱粉類主食會容易餓、覺得空虛，或是彌補性的攝取肉類過量，體重看來減輕了，卻脂肪攝取過多。

減肥期晚餐可攝取少量全穀類，如半碗糙米飯。因為全穀類中的礦物質和維生素B群有助於熱量代謝。（圖片來源：Pixabay）

吳映蓉則建議，減重時期三餐的飯、麵澱粉類及水果應採倒三角形的方式攝取。比如早餐吃1碗飯，午餐的飯就8分滿，晚餐只吃半碗，且水果一定是早上吃，她自己就是以此為原則。

至於三餐的蔬菜和蛋白質則以正三角形方式攝取。吳映蓉舉例，早餐通常不方便準備蔬菜，中餐外食的蔬菜量通常也不足，因此，她一定會在晚餐補足一天所需的蔬菜量，「現代人很難做到餐餐都營養均衡，但我要求自己做到整天營養均衡。」

蛋白質也是重要元素，就算不吃或少吃澱粉也不容易餓，但趙強提醒，晚餐的蛋肉質最好選擇低脂肉類如雞胸肉等，油脂高的牛肉、鮭魚、鱈魚對減重者的晚餐來說是大忌。

吳映蓉也強調，除了主食的澱粉之外，甜食才是更該限制的食物。但體重減下來，要不復胖，還得搭配有氧運動及肌力訓練，才能真正健康瘦。

(中時電子報)