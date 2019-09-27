新北市蘆洲區婦產科診所，一名孕婦進入手術房分娩時，傳出子宮破裂噩耗，導致男嬰臉色發黑死亡，產婦則是一度命危，診所院長、主治醫師訊後被依過失致死罪嫌，分別以10萬、20萬交保候傳，對此身為人母的網紅T妹表示只因「輿論壓力」，就司法判決這種此結果，砲轟根本是「司法之恥」。

網紅T妹在臉書貼出相關報導，痛批只因輿論壓力，才隔日就「認定過失致死！已經未審先判！好棒棒！這就是台灣司法！醫界之恥」，更嘲諷每位司法人員原來「比醫生專業」，接著反問此案例判決成立後，是變相鼓勵以前子宮爆裂的孕婦，全部聯合起來亂告嗎?直言礙於這病態社會，在台灣還是別做婦產科醫生，但也坦言由於外界不了解「子宮爆裂的原因」，才鬧出這則國際笑話，讓她不禁感概：根本是「腦殘無藥醫」，

T妹臉書全文。(圖／Tiffany Chen T妹 粉絲團臉書）

對此網友紛紛留言回應：「醫療糾紛法官都會站在同情家屬立場，要求醫師與家屬達成和解」、「以後誰敢當醫生？病患有什麼差錯就會被告」、「醫生不會希望病人死吧，怎麼能說是過失」。

(中時電子報)