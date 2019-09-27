近期，2020大選民調，若2020藍綠對決，蔡英文民調支持度頻頻超越韓國瑜，甚至蔡領先韓的差距擴大至14.4個百分點。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，有很多網友看到近來民調，都很擔心問他怎麼辦？但他認為，還不到時候。黃強調，選舉像下棋，犯錯少的人就會贏。只要韓現在開始減少犯錯，誰輸誰贏都還未知。

黃暐瀚於臉書發文表示，最近很多網友問他：「暐瀚哥，韓國瑜是怎麼了？怎麼民調一直掉，該怎麼辦」？根據最近的幾份民調，大致走向都是這樣：

1、一對一，韓輸蔡。

2、三咖督，還是輸蔡。（不管是呂或王進場，韓都輸蔡）

3、韓國瑜不只在年輕人這塊輸，連長輩也輸。

4、韓國瑜只剩「泛藍」、「離島」跟「50-59歲」三個族群，還能小贏蔡。

這樣的狀況持續下去，明年一月，韓國瑜是贏不了蔡英文的。

黃暐瀚接著表示，當然，你說蔡英文這一路還真是「神奇的傑克」，去年11月選舉大敗，看起來已經死了一半（政治上），沒想到1月習近平的告台灣同胞書40週年談話，又被蔡總統成功連結「九二共識等於一國兩制」，之後6月「香港反送中」，7月「國民黨初選韓郭ＰＫ殺見骨」，小英像搭火箭一樣，民調一路爬升。黑白郎君南宮恨常常說：「別人ㄟ失敗，就是哇ㄟ快樂」！蔡英文想往上爬，還得建立在韓國瑜聲勢往下掉的基礎上。

黃暐瀚感嘆，偏偏，這幾個月來，韓國瑜「失言不斷」、「媒體關係又差」，從農舍問題、車輛追蹤器、打麻將事件、天天喝酒疑雲、睡到中午才上班的報導，以及有媒體說他不批公文一直到「 太平島、挖石油」事件，親綠媒體對這些素材，自然不會放過，加碼凌遲。

黃暐瀚強調，所以，不是蔡英文多厲害，也不是韓國瑜怎麼了？而是韓國瑜在這半年多，流失太多票，韓國瑜，「被討厭」了。這些韓國瑜的「失分」，暐瀚早就說了又說，所以韓粉現在可以打包回家，放棄希望了嗎？

黃暐瀚認為：還不到時候。並提出三點建議：一來，反中效應有機會減低，六月之後，台灣關注度逐漸遞減，對韓的高傷害期，也許會過去。二來、找個有互補效果的副手，將可以轉移話題，另闢戰場，在經歷人脈上與韓國瑜「徹底互補」的朱立倫，是我眼前所見的最佳人選。三、停止被人討厭。不要再嗆辣了，穩一點，回應議員四平八穩一點，望似人君一些，別讓高雄市議員的ＣＰ值那麼高！立委都質詢不到總統參選人，就高雄市議員可以直接嗆總統參選人，多值得？

最後，黃暐瀚指出，還要看呂秀蓮的後勢如何？呂秀蓮是一位不認輸，也不服輸的人。如果呂秀蓮通過連署，成為正式的參選人，敵消我長，對韓國瑜來說，也算幫助。黃暐瀚說，選舉像下棋，犯錯少的人就會贏。離大選還有三個多月，就看誰，能犯錯更少？

(中時電子報)