國民黨高雄市長韓國瑜近來因為總統大選忙得焦頭爛額，媒體網路上的黑韓言論層出不窮，韓國瑜看似難以招架，民調數字進入生死保衛戰；網路上就有文章表示韓國瑜聲勢至此，卻還有25%的韓粉基本盤，詢問韓粉究竟是為何對韓堅定不移？文章引出一位韓粉出面說法，對網路評論一一打臉、舌戰群黑。

韓粉表示韓國瑜確實不是完美的，他也看出韓目前最大的問題：目前台灣沒有出現過一個市長選上不到一年就去參選總統的，雖然國外有，但台灣的選民對這件事的接受度上肯定是倍受挑戰；但他認為韓的性格是他支持韓的理由之一，館長幾個月來對韓的花式批評，韓國瑜不僅從不回嘴，更沒有去提告，他想問如果這些網路上的汙言穢語、造謠那去攻擊民進黨，下場為何？

而被批評韓粉扭曲價值觀、黑白顛倒的觀念讓人不敢恭維；他則認為這完全是不實指控，他可以肯定韓粉們一個個都是「真人」，而不是花錢找公關公司在網路上洗風向、創辦「台北惡棍」那種假人設的粉專，更說自己家族50人中至少有一半會投韓，而且每個都有各自的理由，並不如指控那般「沒有思想能力」。

網友有人要求他解釋「無色覺醒」的概念，並批評韓國瑜上任後將引進陸資到台灣炒房；他表示無色覺醒內容相當淺白，若看過都能明白，就是「兩岸一家親」那一套，兩岸和平共存之類的，這些內容民進黨也有相當多人說過同樣內容的言論；至於網路上傳言韓國瑜上任後要恢復年金、引進陸資買房、簽署和平協定，這些都只是韓在一大段話中提到的幾個關鍵字，而特定媒體就會把這接抓出來放大檢視，譬如桃園市議員詹江村就曾被某媒體訪問時說道，「我不想被採訪，你到時候會抹黑我是黑道」，而這間媒體卻在事後自行剪接成「詹江村自稱是黑道議員」，這種移花接木的手法已經多到他不想再舉例。

挖石油的議題也是，該韓粉表示這件事從頭到尾都不曾加到韓國瑜的政見之中，並附上韓國瑜的選舉政見，內容基本上都是跟市政有關，而他在訪談中聊到的許多天馬行空的idea，希望能找到紓解殘正壓力的方法，請不要把這些東西跟證件混為一談，他也表示韓國瑜行政團隊在這幾個月來相當努力，路平、治水、成立青年局、招商、觀光、平衡城鄉雙語教育，這修都是真正的政見，副市長李四川更因為稿基礎建設累到住院看病了，這些韓黑都看不到，「拜託不要再把一些五四三的事情拿來說是他的政見，然後說『都沒做在鬼混』。」

(中時電子報)